Uzmanından önemli korona uyarısı! Burun bölgesini mutlaka kapatın

Uzmanlar, insanların koronavirüsten korunmaları ve izolasyonları hakkında sık sık uyarılarda bulunurken Kulak, Burun, Boğaz uzmanından kapalı ortamlarda dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Kapalı ortamlarda burun bölgesinin mutlaka kapatılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, böylelikle hızlı bulaşın engelenebileceğini kaydetti.

Uzmanından önemli korona uyarısı! Burun bölgesini mutlaka kapatın
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Dünya genelinde koronavirüs salgını ile ilgili yapılan tüm çalışmaları yakından takip eden Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, insanaların kendilerini virüse karşı koruma konusunda yapması gerekenlerden, toplumdaki izolasyona, virüsün teşhisinde önemli olan noktalardan ek semptomlara kadar bir çok çalışmayı izliyor. Yeni gelişmeleride, anbean aktaran Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, kapalı ortamlarda virüsten nasıl korunulması gerektiği konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Cell dergisinde yayınlanan araştırmadan bahsederek ACE2 resptör proteini yoğunluğunun en fazla burun bölgesinde olduğunu ve virüsün burun içerisinde çok hızlı bir yoğunlaşma gösterdiğini söyledi. Daha önce yapılan çalışmalarda ACE2 resptör proteninin akciğer bölgesinde çok yoğun olduğunu ve akciğer tutulumunun çok sık olduğunu ortaya çıktığını aktaran Altındağ, "Bu tespitin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık tüm klinik bilgilerimiz Koronavirüs enfeksiyonunda erken tanı ve erken tedavinin, salgınla mücadelenin başarısını olumlu yönde etkilediği yönünde." diye konuştu.

Koronavirüsün koku alma bozukluğu gibi bir semptom gösterdiği ve bu bulguyu burun içerisinde yoğun olarak yerleşerek yaptığında erken tanı süreci ile bu kişilerde çok daha başarılı sonuçlar alındığının  belirten Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, "Dünya protokollerinden çok farklı olarak bazı ilaç tedavilerine hastalığın erken dönemlerinde başlamayı Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerdi. Bu önerilerle şimdiye kadar iyi sonuçlar da aldık. Koku kaybı pek çok hastalıkta erken uyarı sistemi olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bugün de artık biliyoruz ki Koronavirüs enfeksiyonunda da koku kaybı karşımıza erken bulgu olarak çıkabilmektedir." dedi.


Kapalı ortamlarda bireylerin kendilerini virüsten korumaları için mutlaka burunlarını maskeyle kapatmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Vücutta virüs tutulumu için uygun olan alıcı proteinin en fazla burunda olması hastalık bulaşını engellemek için neden maskelerin burnumuzu kapatmasını da net açıklamış oldu. Normalleşmenin bu döneminde en önemli hedefimiz yeni vaka sayısını azaltmak. Yeni vakanın azalması için de yapılması gereken virüsün en yoğun olarak bulunduğu burun bölgemizi mutlaka ve özellikle kapalı ortamlarda kapatmak ve olası fiziksel mesafeye dikkat edilemeyen koşullarda bulaşı engellemek. Artık biliyoruz ki Koronavirüs enfeksiyonu virüsün en fazla bulunduğu alanın burun bölgesi olması ile hem hızlı bulaşa yol açabilir hem de klinik tablo olarak karşımıza özel burun ile ilişkili bulgular ile de gelebilir." ifadelerine yer verdi.


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