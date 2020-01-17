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Uzmanlara göre ise grip virüsü kalbe yerleşirse ölümcül olabiliyor

Uzmanlar, grip virüsünün kalp kasına yerleşmesi sonucu kalp kası iltihaplanmasına neden olabileceği ve bu iltihaplanmanın da ciddi durumlara neden olabileceği hatta ölümcül sonuçlar doğurabileceğini açıkladılar.

17 Ocak 2020 Cuma 00:31
Uzmanlara göre ise grip virüsü kalbe yerleşirse ölümcül olabiliyor

Özellikle kış aylarında oldukça fazla görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarında grip virüsünün kalp kasına yerleşmesi ciddi sonuçlar doğurabileceği açıklandı. Uzmanlar konuyla ilgilş yaptıkları açıklamada, kalp kasına yerleşen virüsün kasta iltihaplanmaya ve bu iltihaplanma durumun da ölümcül olabilecek sonuçlara neden olabileceğini belirtiyorlar.

Kalp kasına yerleşen virüs kas üzerinde 'miyokardit’e yol açtığı ve bunun hiç bir şekilde belirti vermediğini aktaran uzmanlar, özellikle çocuklarda ateş olmadığı halde taşikardi dediğimiz nabız yüksekliği bulgusu rastalanıyorsa mutlaka uzmana gösterilerek kalp açısından da değerlendirmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Gribe yol açan influenza virüsü nedeniyle viral üst solunum yolu enfeksiyonu yapan diğer bazı virüslerden sonra da kalp kasının iltihaplanması mümkün olduğunu belirten uzmanlar bu tür miyokardit’lerin teşhisinin kolay olmadığını kaydediyorlar.

‘Dilate kardiyomiyopati’ denilen kalp kasının kasılma özelliğinin bozulması sonucu durumun kronik bir hastalığa yol açmasıyla birlikte sonuçları kalp nakline kadar varabilecek ağır kalp yetmezliğinin gelişmesine neden olabiliyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocukların kas enzimleri yüksek olarak belirlendiği durumlarda mutlaka tedavisine başlanması gerektiğini belirten uzmanlar söz konusu grip ve iltihaplanmalardan korunmak için aşı yaptırmak gerektiğini söylüyorlar.


 

Son Güncelleme: 17.01.2020 00:46
Anahtar Kelimeler:
Grip VirüsüKalp Kası Iltihaplanması
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