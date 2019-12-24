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Uzun çalışma saatleri hipertansiyona neden oluyor

Yapılan araştırma sonuçlarına göre uzun çalışma saatleri insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratırken aynı zamanda hipertansiyon riskinin de oluşmasını sağlıyor.

24 Aralık 2019 Salı 23:18
Uzun çalışma saatleri hipertansiyona neden oluyor

Kanada'da bilim insanları tarafından çalışma saatleri uzun olan insanlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, 1 haftada 49 saat veya daha fazla çalışmak hipertansiyon riskinin oluşmasına neden oluyor.

Kanada'da 3 kamu kurumunda 3 bin 500’den fazla beyaz yakalı çalışan üzerinde yapılan araştırmada haftada 49 saat veya daha fazla çalışanların gizli hipertansiyona yakalanma olasılığının yüzde 70, hipertansiyon olma riskinin ise yüzde 66 oranında artış gösterdiği görüldü.

ABD Kalp Vakfı’nın 'Hypertension' dergisinde yayımlanan araştırma, uzun çalışma saatlerinin, çalışanlarda rutin kontrollerinde tespit edilmesi zor gizli hipertansiyon dahil yüksek tansiyon riskini olabileceği gözlemlendiği belirtildi.

Aynı araştırmada, haftada 41 ila 48 saat aralığında gerçekleşen çalışma temposunun gizli hipertansiyon olasılığını yüzde 54 oranında oluşturuken, hipertansiyon riskini de yüzde 42 artırabileceği kaydedildi.

Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, meslek, sigara kullanımı gibi faktörlerinin de değerlendirmeye alındığı araştırma ekibinin başkanı Laval Üniversitesi öğretim üyesi Xavier Trudel, araştrıma sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “İnsanlar uzun çalışma saatlerinin sağlıklarını etkileyebileceğinin farkına varmalı, eğer uzun saatler çalışıyorlarsa, doktorlarından tansiyonlarını takip etmelerini istemeliler.” diye konuştu.

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:18
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