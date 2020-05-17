Uzun süre maske kullanımına dikkat! Egzama riski olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüsü salgınında dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de bir çok tedbirler alındı. Sosyal mesafenin korunması ve kalabalık yerlerden kaçınılması gibi sosyal tedbirlerin yanı sıra alınan tedbirlerin en önemli olanı da maske kullanımı oldu.

Uzmanlar, vatandaşları maske takmadan dışarı çıkmamaları konusunda sürekli uyarırken uzun süre maske kullanmanında cilt prblemlerine neden olabileceğini belirtiyorlar. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seval Doğruk Kaçar, uzun süre maske kullanımının cilde olan etkileri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Pandemi süreci içerisinde maske kullanımı da günlük yaşamın bir rutini haline gelmesiyle birlikte özellikle sağlık sağlık çalışanları bile yaşamı boyunca hiç kullanmadığı kadar çok ve uzun süreli maske kullanmaya başladılar. Bilindiği üzere kullandığımız maskeler aslında sürekli kullanım için tasarlanmadı ve günlük 4 saatin üstünde sürekli kullanımlarda da cilt problemlerine sebep olabileceğini hatırlatan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seval Doğruk, özellikle sağlık çalışanları özellikle N95, FFP2 gibi yüze iyice oturması için tasarlanan maske ve gözlükleri kullananların daha da risk altında olduğunu belirterek, "Bu kişisel koruyucu ekipmanları uzun süre kullananlarda basıya bağlı maske gözlük kenarları ile uyumlu kızarıklıklar ve izler oluşur. Çok uzun süre kullanımda derinin en ince olduğu burun kemeri üzerinde ya da kulak arkalarında açık yara şeklinde ülser bile görülebilir. Bunun yanında nasıl uzun süre eldivende kalmak el derimizde tahriş veoluşturabiliyorsa uzun süreli maske kullanımı ile yüzümüzde de bazı cilt hastalıklarında alevlenme, kaşıntı, döküntü ve egzama olabilir" diye konuştu.

Maske kullanımından sonra mutlaka rutin olarak yüzü yıkamak gerektiğini ve mutlaka nemlendirici sürülmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Seval Doğruk, nemlendirici olarak uzun süreli nemlendirme özelliği olan kremleri tercih edilebilmesi gerektiğini ve yağ bazlı ürünler kullanılmaması gerektiğini belirtti. Maskenin çıkarıldıktan sonra takılan bölgelerde oluşan kızarıklıklar için mutlaka 20-30 dakika beklememiz gerektiğini söyleyen Dr. Doğruk, açıklamasında "Geçmiyor olması altta bir doku hasarı olduğunu gösterir. Bu durumda deriyi ovalamak, masaj yapmak gibi işlemler daha çok zarar verebilir. İdeal olanı maskelerin kısa süreli kullanımı ama bu mümkün değilse maske altına yerleştirilecek uygun şekilde kesilmiş, koruyucu yara örtüleri köpük, hidrokolloid ya da silikon örtü uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Maske altında kalan ve aynı maskeyle sürekli temas halinde olan ciltte oluşan tahriş, deri florasındaki değişikliklerin akne, roza ve seboreik dermatit gibi bazı hastalıkları da alevlendirebileceğine dikkat çeken Kaçar, onuşmasına şu ifadeleri de ekledi:

"Kaşıntı yanında yüzümüzde kırmızı irinli sivilceler, kepekli kızarıklıklar oluşabilir. Bu durumu önlemek için maske öncesi ve kullanım sonrası mutlaka derimizi cilt tipimize uygun bir temizleyici ürün ile temizlemek ve ardından nemlendirmek, yağ bazlı nemlendiricilerden uzak durmak, aynı maskeyi tekrar tekrar kullanmamak uygun olacaktır. Tüm önlemlere rağmen düzelme olmazsa bir dermatolog gözetiminde uygun tedavi almak uygun olacaktır."