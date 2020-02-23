Van’da koronavirüste teyakkuza geçti! İran'dan gelen 5 kişi tedavi altına alındı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle can kayıplarının giderek artmasından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından Van'da sağlık alarmı verildi. Tüm sınır kapıları teyakkuza geçereken sınırdan geçen tüm vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışanları ise yetkililer tarafından asılsız dedikodulara ve spekülasyonlara sebebiyet vermemek için ikaz edildikleri bildirildi. Bölgedeki hastanelerde herhangi bir karantina kararı alınmazken, çalışan personelin daha hassas olmaları istendi.
İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkede görülen 10 Kovid-19 vakasında yeni tespitlerin yapıldığı ve yeni vakalara rastlanıldığını duyururken, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28’e yükseldiği ve 5 kişinin de koronavirüsü salgınından öldüğü açıklandı.