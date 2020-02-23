Van’da koronavirüste teyakkuza geçti! İran'dan gelen 5 kişi tedavi altına alındı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle can kayıplarının giderek artmasından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından Van'da sağlık alarmı verildi. Tüm sınır kapıları teyakkuza geçereken sınırdan geçen tüm vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor.

İran'dan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 3 Türk vatandaşı yüksek ateşve halsizlik nedeniyle şüpheli olarak hastaneye kaldırılırken hastalar hakkında koronavirüs ile ilgili test ve tahlillerin başlatıldığı öğrenildi. Diğer taraftan, Hakkari'de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavilerine başlandı. Hastaların, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilerek intaniye bölümünde tedavi altına alındıktan sonra yapılan açıklamada İran ile irtibatlı sınır kapılarının hepsinde yarından itibaren ateş ölçer sistemin devreye alınacağı kaydedildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışanları ise yetkililer tarafından asılsız dedikodulara ve spekülasyonlara sebebiyet vermemek için ikaz edildikleri bildirildi. Bölgedeki hastanelerde herhangi bir karantina kararı alınmazken, çalışan personelin daha hassas olmaları istendi.

İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkede görülen 10 Kovid-19 vakasında yeni tespitlerin yapıldığı ve yeni vakalara rastlanıldığını duyururken, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28’e yükseldiği ve 5 kişinin de koronavirüsü salgınından öldüğü açıklandı.