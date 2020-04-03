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Virüs salgınından korunmanın bir diğer yolu para yerine kredi kartı ile ödeme

Koronavirüs salgınından korunmak için alınan tedbirlerin yanı sıra daha hijyenik olması bakımından para yerine kredi kartı ile ödeme yapılması öneriliyor. Paranın her gün temas edilen diğer nesnelere kıyasla en kirli madde olduğu düşünülürse kredi kartı bu anlamda daha sağlıklı gelebiliyor.

03 Nisan 2020 Cuma 22:05
Virüs salgınından korunmanın bir diğer yolu para yerine kredi kartı ile ödeme

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünya ülkelerine hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tutunduğu yüzeyler ile bu yüzeylerde ne kadar süre kaldığı bütün herkes tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Özellikle kağıt ve madeni paranın koromavirüsü bulaştırabileceği konusunda merak edilenleri anlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yeni tip Kovid-19 virüsünün  kağıt ve madeni para ile bağlantısına dair önemli bir detayı paylaşan Prof. Dr. Mıstık, kağıt ve madeni paraların günlük hayatta elden ele dolaşmaları nedeniyle birçok bakteri ve paraziti barındırabildiği ve ellerde bulunan hastalık yapıcı birçok bakteri ile floradaki bakterilerin parada çoğalması ile birlikte burada uzun süre yaşayabildiğini belirterek, bu mikroorganizmaları da "tifo, dizanteri, mikrobik ishaller ve tüberküloz" olarak sıralandığını söyledi.

Avrupa'da 15 ülkenin para birimine yönelik yapılan bilimsel araştırma sonuçlarına göre, kağıt paraların üzerinde 26 bini aşkın bakteriye rastlanıldığını ve Avrupalıların yüzde 57'sinin banknotları "her gün temas ettikleri en kirli nesne" olarak tanımladıklarını aktararak "Bu nedenle kredi kartının daha hijyenik olduğuna inanılır ve Avrupalıların birçoğu sırf daha hijyenik olduğu düşüncesiyle ödemelerini kart ile yapmayı tercih ederler. Salgın nedeniyle birçok kişinin de kart ile ödeme yapmayı daha hijyenik bulduğunu söylemek doğru olacaktır" diye konuştu.

Söz konusu virüslerin kağıt ve madeni paralar üzerinde olabileceklerine dikkat çeken Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Ancak virüsler canlı olmayan ortamlarda çoğalamadıkları için zamanla hastalık yapıcı özelliklerini kaybederler. Fakat, virüs bulaşan paranın kısa süre sonra başkasının eline geçmesi o kişinin de virüs kapmasına neden olabilir. Bu nedenle, ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi sonucunda grip, nezle, soğuk algınlığı ve Kovid-19 gibi solunum yoluyla da bulaşabilen birçok hastalığa yol açan virüsler kişiden kişiye bulaşabilir." ifadelerini kullanarak parada bulunan mikroorganizmaların yiyecekler ve içecekler ile teması engellenmesi gerektiği ve özellikle gıda ürünü satanların bu konuda çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, ödeme yöntemi olarak kullanılan paraya temas etmeden önce ve sonra ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye yıkanmasının, eller yıkanmadan yüz, göz, burun ve ağıza dokunulmamasının bulaşıcı hastalıkların yayılımını önlemede ehemmiyetli olduğunu da yine açıklamalarına ekleyerek vatandaşları bu konuda uyardı.


 

Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıKoronavirüsüPara
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