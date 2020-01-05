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Vücudu temizleyen ve hücreleri koruyan glutatyon hangi besinlerde bulunur?

Önemli hücresel bileşenlere zarar gelmesini önleyen glutatyon, vücudun kendi ürettiği bir antioksidandır. Bun antioksidanın azalmasıyla birlikte çeşitli sağlık sorunları da ortaya çıkmaya başlar. Takviye ile de alınan bu antioksidan bazı sebzelerde oldukça fazla bulunur. Peki, glutatyon nedir? Glutatyon hangi besinlerde bulunur?

05 Ocak 2020 Pazar 12:32
Vücudu temizleyen ve hücreleri koruyan glutatyon hangi besinlerde bulunur?

Sağlıklı bir yaşam ve hastalıklardan korunmak için bedenin ürettiği en kuvvetli antioksidanlardan biri olarak bilinen glutatyon bedenin çöpçüsü olarak adlandırılır. Vücudun kendisnin ürettiği ve Vücutta azalmaya başladığında kalp damar hasyalıklarından kansere kadar pek çok ölümcül hastalığa sebep olabilen bu antioksidan, serbest radikaller ve ağır metaller gibi reaktif oksijen çeşitlerinin sebep olduğu önemli hücresel bileşenlere hasar gelmesini engelleme özelliğine sahiptir.

Glutatyon, bağışıklık sistemini güçlendirmekle birlikte vücutta biriken ağır metallerin, toksinlerin vücuttan kolaylıkla atılmasını sağlar ve iltihaplanmanın da önüne geçer. İlerleyen yaş, düzensiz ve dengesiz beslenme, sigara ve alkol gibi alışkanlıklara bağlı olarak bir süre sonra vücutta azalmaya başlayan glutatyon takviye besinlerle mutlaka alınması gerekiyor.

Uzmanlar, takviye ile alınmayan bu antioksidanın azalma durumunda kendini temizleyemeyen vücudun çabuk yaşlanacağını ve organların fonksiyonlarını yerine getirememesinden dolayı da kalp ve damar hastalıkları, demans, kanser gibi birçok ciddi hastalıklar ortaya çıkmayasına neden olabileceğini söylüyorlar.

Glutatyonun takviyesi ve üretimini tetikleyerek desteklemek için soğan, sarımsak ve lahanayı bol biktarda  tüketmek gerekiyor. Glutatyon içeriği en yüksek besinler arasında yer alan ıspanak, bamya, karnabaharı sofranızdan eksik etmeyerek veya onun akabinde B12 takviyesiylede vücudunuza tekrar sağlayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 05.01.2020 12:33
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