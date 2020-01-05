Vücudu temizleyen ve hücreleri koruyan glutatyon hangi besinlerde bulunur?

Sağlıklı bir yaşam ve hastalıklardan korunmak için bedenin ürettiği en kuvvetli antioksidanlardan biri olarak bilinen glutatyon bedenin çöpçüsü olarak adlandırılır. Vücudun kendisnin ürettiği ve Vücutta azalmaya başladığında kalp damar hasyalıklarından kansere kadar pek çok ölümcül hastalığa sebep olabilen bu antioksidan, serbest radikaller ve ağır metaller gibi reaktif oksijen çeşitlerinin sebep olduğu önemli hücresel bileşenlere hasar gelmesini engelleme özelliğine sahiptir.
Uzmanlar, takviye ile alınmayan bu antioksidanın azalma durumunda kendini temizleyemeyen vücudun çabuk yaşlanacağını ve organların fonksiyonlarını yerine getirememesinden dolayı da kalp ve damar hastalıkları, demans, kanser gibi birçok ciddi hastalıklar ortaya çıkmayasına neden olabileceğini söylüyorlar.
Glutatyonun takviyesi ve üretimini tetikleyerek desteklemek için soğan, sarımsak ve lahanayı bol biktarda tüketmek gerekiyor. Glutatyon içeriği en yüksek besinler arasında yer alan ıspanak, bamya, karnabaharı sofranızdan eksik etmeyerek veya onun akabinde B12 takviyesiylede vücudunuza tekrar sağlayabilirsiniz.