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Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

Yoğun iş temposu ve günlük koşuşturmalar bazen düzensiz ve dengesiz beslenme yapmamıza neden olurken vücudun sürekli yenilenme döngüsü içinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Sağlıklı beslenmek adına tükettiğimiz besinlerin içerisinde vücut yenilenmesine destek olan bazı besinler de var. İşte, yenilemeye yardımcı 10 mucize besin..

05 Şubat 2020 Çarşamba 23:04
Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

Vücut sağlığı bakımından insan vücudu bilindiği üzere her daim bir yenilenme döngüsü içerisindedir. Bu döngüyü 'hücre bölünmesi' denen kimyasal tepkimeler zinciri oluştururken saç, cilt, kan hücrelerimiz ve iç organlarımız bu süreçte yenilenmiş olur. 

Yoğun iş temposu ve stersli yaşamda bazen  düzensiz beslenmeler yaşarken sağlıklı yiyecekleri unutmamak ve mümkün olduğu kadar sık miktarda tüketmemiz gerekir. Çünkü her adımın düzgün ilerleyebilmesi için vücudumuz bir takım enerji kaynaklarına, vitamin ve minerallere ihtiyacı olduğunu unutmamaız gerekiyor.

Hastalık riskini minimuma düşüren ve vücudun yenilenme sürecine destek olan 10 mucize besi ise şöyle:

HAVUÇ

Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

Özellikle yaşlanmış dokuların yenilenmesinde rol oynayan A vitamini yani Retinolü, besinlere turuncu-kırmızı pigmentini veren beta karotenin bulunduğu kaynaklar sağlıyor. Havuç zengin beta karoten içeriğiyle özellikle göz, cilt ve saç sağlığını güçlendiren besinlerden biridir. 

YUMURTA

Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

Kaliteli protein, demir, B12, D, ve A vitamini kaynağı olan yumurta kasların gelişmesini, saç, tırnak ve cildin onarılmasını sağlar. Vücutta meydana gelen hayati tepkimelerde ihtiyaç duyulan birçok besin ögesinin önemli bir kaynağı olan yumurtanın önemli bileşenlerinden B12 vitamininin, toplumda çok fazla eksikliği görülüyor. B12 eksikliğinde ise unutkanlık, halsizlik, saç dökülmesi, cilt kuruluğu ve kalp çarpıntısı gibi belirtiler yer alır.

TURP

Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden olan brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası ve turp gibi birçok faydalı besinler farklı renk ve şekle sahip olmaları her birinin içeriğinde farklı vitamin, mineral olduğunun göstergesidir. Bu ailenin bir üyesi olan turp, folik asit, K vitamini ve antioksidan yönünden oldukça zengin. İçerdiği güçlü vitaminler ve antioksidanlar sayesinde vücuttaki inflamasyonu azaltıyor ve kanser oluşum riskini düşürüyor. Hücre yenilenmesinde rol oynuyor ve vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

PIRASA

Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

Pırasa değerli bir antioksidan olan karotenoid ailesinden olup bol miktarda ‘lutein’ içerir. Lutein, göz, cilt ve kardiyovasküler rahatsızlıklarda belirli organlardaki serbest radikallerin sayısını azaltarak hastalık süresinin azalmasına ve bu dokuların hızla onarılmasına yardımcı olan bir besin maddesidir. Bu antioksidan en yoğun pazı, pırasa ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. Az kalori ve bol vitamin içeren pırasa, kilo vermeye yardımcı olduğu gibi kabızlığa iyi geliyor, vücudun direncini artırmaya yardımcı olur.

NAR

Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

Nar, içeriğinde yüksek lif, C vitamini, K vitamini ve antioksidanlar barındırır ve bir porsiyon nar'da günlük alınması gereken K vitamininin neredeyse yarısını almış olursunuz. K vitamini; kanın pıhtılaşmasını sağlayarak yaraların onarılmasında yardımcıdır. Ayrıca, K vitamininden zengin olan nar, kalsiyum vitamininin kemikler tarafından daha iyi emilmesini sağlayarak kemikleri de güçlendirir.

KEFİR

Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

Besinlerden aldığımız vitamin ve mineralleri bağırsaklarımızın sağlıklı bir şekilde emebilmesi ve vücut dolaşımımıza aktarabilmesi için bağırsak floramızın sağlığı çok önemli olmakla birlikte çevresel ve diyet faktörleri bağırsak geçirgenliğini etkilediği de bilinmekte. Probiyotik özelliğiyle kefir, bağırsak floramızın bütünlüğünün korunması ve onarımında büyük rol oynar ve ayrıca en güçlü kaynağı güneş olan D vitaminini kefirde bol miktarda bulunur.

YAĞLI TOHUMLAR

Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

Ceviz, fındık, badem üçlüsü ve keten tohumu gibi yağlı tohumlar, içerdikleri çoklu doymamış yağ asidi olan Omega 3 sayesinde hem vücudu hem beyni yenilemeye yardımcı olur hemde kötü huylu kolesterolün azalmasına fayda sağlar. Bu besinler aynı zamanda bağırsak hareketliliğini sağlayarak kabızlık sorununa da iyi gelirkaydıyla tüketmek gerekiyor.gerekiyor.


ZERDEÇAL

Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

Uzun yıllar Hindistan’da tıbbi amaçlarda kullanılmış bir baharat olan Zerdeçal içeriğinde ‘curcuminoid’ adı verilen güçlü antioksidan barındırır. Anti inflamatuar etkisiyle vücudun onarımına katkı sağlarken, vücutta detoks etkisi de yaratarak cilt sağlığını korumaya yardımcıdır ve ayrıca zerdeçalın antikanserojen olduğu yönünde bilimsel çalışmalarda mevcuttur. 

HAMSİ

Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

Omega 3 çoklu yağ asitleri yönünden en zengin balık çeşitlerinden biri olan Hamsi,mevsime uygun tercih edilebilecek bir balık çeşidi olup pişirme yöntemi olarak kızartma yerine ızgara ya da buğulama yapılmalıdır. İçerdiği değerli yağ asitleri beyin sağlığını olumlu etkileyerek konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirirken, damarlardaki endotel hücrelerin yapısını koruyarak kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

ISPANAK

Vücudun yenilenmesine destek olan 10 besin

İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde kolajen üretimini artırarak cildi sağlıklı bir görünüme kavuşturan ıspanak, yüksek lif, potasyum ve K vitamini içermesiyle hem hücre yenilenmesine destek olur, hem de kalp, damar ve bağırsak sağlığını korumaya yardımcıdır. Kasları güçlendiren, zihinsel ve bedensel yorgunluğu önleyen ıspanağı çiğ haliyle salata olarak tüketebilir veya pişirerek sebze yemeği olarak tüketebilirsiniz.

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