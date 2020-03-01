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Yağlı ciltlere uygulanabilecek doğal muz maskesi

Yağlı ciltler birçok kişinin ortak problemidir. Yağlı ciltler sivilce ve siyah noktaları arttırırken bakımı da oldukça zorlaştırıyor. İşte yağlı ciltlere uygulanabilecek doğal muz maskesi.

01 Mart 2020 Pazar 11:53
Yağlı ciltlere uygulanabilecek doğal muz maskesi

Yağlı ciltler birçok insanın ortak problemidir. Hızlı yağlanan ciltler bakımı zor ve sürekli dikkat edilmesi gereken ciltlerdendir. Yağlı cilt yapısından kurtulmak için binlerce yöntem söyleniyor. Bu yöntemlerden biri de muz maskesidir.

Yağlı ciltler için muz maskesi

Bu maske vücuttaki aşırı yağı emiyor ve yüzdeki siyah nokta ve sivilceleri yok ediyor. Bu maskenin içindeki malzemeler şu şekildedir:

  • Yarım ezilmiş muz
  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı ve uygulanışı

Belirtilen malzemeler iyice karıştırılmalıdır. Karıştırma süreci tamamlandıktan sonra göze gelmeyecek şekilde yüzünüze sürün. Yüzde 15 dakika kaldıktan sonra yıkayın. Maskeyi haftada bir veya iki haftada bir olarak düzenli bir şekilde uygulayın.

Ayrıca cildinizin yumuşaması için yarım muzu ezerek yüzünüze sürebilirsiniz. Bu uygulamayı da 2 günde bir yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 01.03.2020 11:53
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