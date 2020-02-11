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Yağlı saçlar için bakım ve şampuan önerileri

Yağlı saçlar herkesin yaşadığı sorunlardan biridir. Erken yağlanan saçlar daha çok bakım ve zaman istemektedir. İşte yağlı saçlar için bakım ve şampuan önerileri.

11 Şubat 2020 Salı 10:22
Yağlı saçlar için bakım ve şampuan önerileri

Saçların erken yağlanması birçok kişinin yaşadığı problemlerden biridir. Erken yağlanan saçlar diğer saçlara göre daha dikkat gerektiren bir bakım sürecine ihtiyaç duyar. Yağlı saçlar yıpranmış ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çeker ve bu nedenler sürekli yıkanması gerekmektedir.

Erken yağlanan saçlar kadın erkek fark etmeksizin herkesin ortak sorunudur. Saçları hızlı yağlanan kişilerin saç derisindeki sebum üretimi fazla olması saçın hızlı yağlanmasına neden olmaktadır.

Yağlı saçlar tipleri için şampuan tavsiyeleri

Saçları hızlı yağlanan kişilerin saç bakımına özen göstermesi gerekmektedir. Saç bakımında en dikkat edilmesi gereken şey şampuanlardır.

BABE Laboratorios- Yağlı saçlara özel şampuan

Bu şampuan İspanya merkezlidir. Yağlı saçlar için özel bir üretim olan bu şampuan saç derisindeki yağ salgılanmasını dengelemektedir. Şampuan kısa süre içinde saçtaki değişimi sağlamaktadır.

Vichy Dercos- Oil Control Treatment Shampoo

Bu şampuan saç derisinde salgılanan yağ salgılanmasını azaltarak saçın kolay şekil almasını ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlamaktadır. Ayrıca şampuanın içinde silikon ve paraben gibi kimyasal maddeler bulunmamaktadır.

Milk Shake- Normalizing Blend Shampoo

Bu şampuan bitkisel ürünlerden oluşmaktadır. Saçtaki yağlanmanın yanı sıra kepeklenmeyi de önler. Saça dolgun bir görünüm veren şampuan, saçın kolay şekil almasını da sağlamaktadır.

Beaver Cherry- Blossom Şampuan

İçerisinde kiraz özü bulunduran bu şampuan yağlı saçlar için birebirdir. Saç köklerini güçlendirerek saç diplerindeki yağ oranını dengeleyen şampuan saç köklerini de yenilemektedir.

Loreal- Proffessionel Serie Expert Pure Resource

Loreal saç bakım ürünleri içinde en çok bilinen markadır. Markanın yağlı saçlar için ürettiği bu şampuan yağ sorununu tamamen çözmenize yardımcı olacaktır. Su içinde yer alan kireç nedeniyle hasar gören saçların korunmasını da sağlayan bu şampuan ideal bir seçim olabilir.

Bioderminy- Herbium yağlı ve dökülen saçlara özel şampuan

Şampuan içinde yer alan A ve E vitaminleri sayesinde saçı güçlendirir ve saç bileşenlerini yenileyerek yağlanmayı önler. Şampuan yağlanmanın yanı sıra dökülme sorunu yaşayanlar içinde birebirdir.

Petal Fresh Pure- Hair ResQ Oil Control Shampoo

Şampuan çay ağacı özü ve lavanta özü ile bitkisel olarak üretilmiştir. Saç derisinde yer alan yağlanmaya karşı mükemmel sonuçlar vermektedir. İçindeki Biotin-B sayesinde saç tellerini yenileme özelliği de vardır.

Bionike- Defence Hair Anti Dandruff Intensive Action Ds Shampoo

Saç yağlanması ve kepek gibi sorunlar için üretilmiş bir şampuandır. İçindeki bileşenler sayesinde saçtaki sabum oranını azaltmaktadır.

Tresan- Yağlı saçlar için ısırgan otlu güçlendirici bakım şampuanı

Isırgan otu özü sayesinde birçok saç sorununu karşı önlem olan bu şampuan hassas ciltler için birebirdir. Saç hücrelerini yenileyerek saçın yağlanmasını da engellemektedir.

Farmona- Seboravit yağlı saçlar için şampuan

Bu şampuan saç telleri zayıf ve yağlanma sorunu yaşayan kişiler için üretilmiştir. İçinde A, B, C ve P vitaminlerini barındıran şampuan yağlanma sorununun yanı sıra saçı nemlendirerek daha dolgun bir görünüm kazanmanızı sağlar.

Son Güncelleme: 11.02.2020 11:00
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