Yanlış beslenme orta kulak iltihabına neden olabilir

Kış aylarının etkisini oldukça fazla gördüğümüz şu günlerde özellikle çocuklarda orta kulak iltihabı geçirme riskleri artmış olarak görünüyor. Grip, nezle, sinüzit, farenjit ve bademcik iltihaplarınında yaşandığı soğuk havalarda çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihabının yanlış veya hatalı beslenmeden de kaynaklanabileceğini savunan uzmanlar bunlarla ilişiklendirilen bazı durumların tespit edilerek düzeltilemesi ve sorgulanması gerektiğini söylüyorlar.
Hatalı beslenme davranışınında orta kulak iltihabına neden olabileceğini savunan uzmanlar, bebekleri yatay pozisyonda emzirmenin ve biberon beslenmesinde tm yatay pozisyon oluşturulamsının anatomileri nedeniyle sütün orta kulağa ulaşmasına yol açabildiğini ve "süt otiti" olarak tanımlanan orta kulak iltihabının belli bir süre sonrasında meydana gelebileceğini söylüyorlar.