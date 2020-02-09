Yanlış beslenme orta kulak iltihabına neden olabilir

Kış aylarının etkisini oldukça fazla gördüğümüz şu günlerde özellikle çocuklarda orta kulak iltihabı geçirme riskleri artmış olarak görünüyor. Grip, nezle, sinüzit, farenjit ve bademcik iltihaplarınında yaşandığı soğuk havalarda çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihabının yanlış veya hatalı beslenmeden de kaynaklanabileceğini savunan uzmanlar bunlarla ilişiklendirilen bazı durumların tespit edilerek düzeltilemesi ve sorgulanması gerektiğini söylüyorlar.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlilkte öztaki borusunun kapanmasıyla oluşan orta kulak iltihabı mikrobiyal geçiş ile birlikte ortaya çıkıyor. Özellikle yemek sonrasında yapılan yatmöa ve uykular yetişkinler ve çocuklarda boğaz reflüsüne neden oluyor. Çocukların anatomilerinden kaynaklı ise yukarıya gelen mide sıvısı östaki borusuna temas ediyor ve bu bölgede meydana gelen ödem (şişlik) nedeniyle orta kulağın havalanmasında bozulmalar meydana getiriyor. Havalanamayan orta kulakta sıvı birikmeye başlıyor ve oluşan enfeksiyon etkenleri orta kulak iltihabına yol açıyor.

Hatalı beslenme davranışınında orta kulak iltihabına neden olabileceğini savunan uzmanlar, bebekleri yatay pozisyonda emzirmenin ve biberon beslenmesinde tm yatay pozisyon oluşturulamsının anatomileri nedeniyle sütün orta kulağa ulaşmasına yol açabildiğini ve "süt otiti" olarak tanımlanan orta kulak iltihabının belli bir süre sonrasında meydana gelebileceğini söylüyorlar.

