Yapılan araştırma, Filtre kahveyi yararlı Türk kahvesini ise zararlı buldu

İnsanların vazgeçemediği alışkanlıklardan bir olan kahvelerin yararlarından çok zararlarıda biliniyor. Fakat son gelen bilgi Türk kahvesi severleri oldukça üzecek görünüyor.

İsveç Gothenburg Üniversitesi tarafından 20 yıl önce başlatılan ve 508 bin kişi üzerine yapılan bir araştırma filtre kahvenin sağlık için yararlı olduğuna hatta ve hatta ömrü uzatabileceği ortaya sunulurken, Türk kahvesi gibi kaynatılan kahvelerin ise kalp hastalığı riskini oluşturabileceğini ortaya çıkardı.

European Journal of Preventive Cardiology'da yayınlanan araştırma ekibinin başkanı Prof. Dag Thelle, başlattıkları çalışma sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada "Filtre edilmemiş kahve, kolesterolü artıran maddeler içeriyor. Kahve, filtre kullanılarak bunlardan arındırılabilir. Filtre kullanımında kalp krizi ve erken ölüm olasılığı daha az. Çalışmamız, kahve yapma yöntemleriyle kalp krizi ve uzun ömür arasında bir bağ olduğunu gösteren güçlü ve ikna edici bulgular içeriyor" diye konuştu.

Araştırma sonuçlarına göre filtre edilmemiş ya da kaynatılmış kahve 60 yaş üzerindeki erkeklerde ölüm riskini artırdığı fakat öte yandan kağıt filtre kullanılarak yapılmış filtre kahve içmenin hiç kahve içmemeye oranlara daha sağlıklı olduğu ifade edildi. Araştırmada ayrıca, filtre edilmiş kahvenin hiç kahve içmeyenlere kıyasla herhangi bir nedenden ölüm riskini yüzde 15 oranında azalttığı da kaydedildi.

Aynı şekilde filtre kahve, erkeklerde kalp-damar hastalıklardan ölüm riskini yüzde 12, kadınlarda da kalp hastalıklardan ölme riskini yüzde 20 oranında düşürürken en düşük ölüm oranı günde 1-4 fincan filtre kahve içenler arasında görüldüğü ifade edildi.

Prof. Thelle, açıklamasında "Filtre kahve içenlerin sonuçlarının hiç içmeyenlerinkinden daha iyi çıkması, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi başka hiçbir faktörle açıklanamaz. Bu nedenle gözlemlerimizin doğru olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verirken beslenme uzmanlarından Lisa Draye ise konuya ilişin yaptığı konuşmada "Kaynatılarak yapılan Yunan ya da Türk kahvesi veya "French press" yöntemiyle yapılan kahve, yüksek miktarda cafestol ve kahveol içeriyor. Bunlar kahvede ve tortusundaki (telvesinde) yağ damlacıklarında bulunan kimyasallar. Çalışmalar, bu maddelerin trigliserid ve LDL kolesterol seviyesini artırabildiğini gösteriyor. Bu yüzden filtre kahve için. Kağıt filtre, bu kimyasalları tutabilir" ifadelerine yer verdi.