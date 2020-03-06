Yaşa göre kalp atışı ve nabız hızı kaç olmalı

Kadın ve Erkek Yetişkinlerde, Çocuklarda Nabız Değerleri Kaç Olmalıdır?
Bebeklerde, çocuklarda, kadın ve erkek yetişkinlerde nabız değerleri şu şekilde olmalıdır:
0-1 yaş arasında nabız değerleri: 90 - 60 mmhg
1 – 10 yaş arasında nabız değeleri: 100 - 70 mmhg
10 – 18 yaş arasında nabız değerleri: 110 - 73 mmhg
18 – 35 yaş arasında nabız değeleri: 120 - 75 mmhg
35 – 50 yaş arasında nabız değerleri: 130- 80 mmhg
70 – 90 yaş arasında nabız değerleri 150 - 87 mmhg
Kadın ve Erkek Yetişkinlerde, Çocuklarda Kalp Atışları Kaç Olmalıdır?
0 – 1 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 120 - 140 arasında olmalıdır.
1 – 3 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 90 -120 arası,
3 – 7 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 90 -100 arası,
7 – 20 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 80 -90 arası ve 20 yaşını aşmış insanlarda kalp atışı 60 saniyede 60 -80 arasında olmalıdır.
Tablo şu şekildedir: