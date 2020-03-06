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Yaşa göre kalp atışı ve nabız hızı kaç olmalı

Bebeklerde, çocuklarda, kadın ve erkek yetişkinlerde kalp atışı ve nabız hızı kaç olmalı? Yaşa göre kalp atışı ve nabız hızı ne kadar olmalı? Hangi aralıklarda kalp atışı ve nabız değerleri normal olmaktadır merak edilen konular arasında. İşte kalp atışı ve nabız hızlarının yaşa göre olması gereken değer aralıkları...

06 Mart 2020 Cuma 11:32
Yaşa göre kalp atışı ve nabız hızı kaç olmalı

Kadın ve Erkek Yetişkinlerde, Çocuklarda Nabız Değerleri Kaç Olmalıdır?

Bebeklerde, çocuklarda, kadın ve erkek yetişkinlerde nabız değerleri şu şekilde olmalıdır:

0-1 yaş arasında nabız değerleri: 90 - 60 mmhg

1 – 10 yaş arasında nabız değeleri: 100 - 70 mmhg

10 – 18 yaş arasında nabız değerleri: 110 - 73 mmhg

18 – 35 yaş arasında nabız değeleri: 120 - 75 mmhg

35 – 50 yaş arasında nabız değerleri: 130- 80 mmhg

50 – 70 yaş arasında nabız değerleri: 140 -85 mmhg

70 – 90 yaş arasında nabız değerleri 150 - 87 mmhg

Kadın ve Erkek Yetişkinlerde, Çocuklarda Kalp Atışları Kaç Olmalıdır?

0 – 1 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 120 - 140 arasında olmalıdır.

1 – 3 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 90 -120 arası,

3 – 7 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 90 -100 arası,

7 – 20 yaş arası bir insanın 60 saniyedeki kalp atışı 80 -90 arası ve 20 yaşını aşmış insanlarda kalp atışı 60 saniyede 60 -80 arasında olmalıdır.

Tablo şu şekildedir:

Son Güncelleme: 06.03.2020 11:32
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