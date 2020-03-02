Yayılması Engellenemiyor ! Bir Ülkede Daha Tespit Edildi !

Çin'başlayan virüd salgını engellenemiyor. Dünyada bir çok ülkede görülen ve bu güne kadar bir çok kişinin yaşamını yitirmesine sebeb olan koronovirüs vakası bu seferde ürdünde tespit edildi. Ürdün sağlık bakanlığı virüsün 16 gün önce italyadan dönen 2 ürdün vatandaşında bulunduğunu ve bu kişilerin karantina altına alındıklarını açıkladı.

Bakanlık ayrıca, virüs tespit edilen Ürdünlünün evinin sterilize edilmesi, ailesi ve arkadaşlarından birinin test edilmesi iuzman bir ekibin gönderildiğini ifade etti.

Son olarak virüsün bu durumuyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.