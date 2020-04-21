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Yazın koronanın sahillere etkisi nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı

Koronavirüsü salgının etkisinin yazın bir nebze daha azalacağını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yazın sahillerin nasıl olacağını ve 'denize girmek bir risk oluşturur mu?' sorusunun yanıtını verdi.

21 Nisan 2020 Salı 11:29
Yazın koronanın sahillere etkisi nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi olan ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs salgını hakkında Youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında bazı değerlendirmelerde bulundu.

Merak edilen soruları yanıtlayan ve aynı zamanda koronavirüsü bulaşıcılığı konusundaki yeni bilgiler doğrultusunda sosyal mesafe uyarılarını güncellediklerini söyleyen Prof. Dr. Ateş Kara, virüs ilgili yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen yeni bilgilerin artmasıyla virüsün bulaştırıcılığının biraz daha fazla olduğunu gördüklerini belirterek “O nedenle de bu 1 metre mesafe doğru; ama daha kısa süre tutmamız lazım. Bu da öksürmeden, hapşırmadan. 1 metreden kısa mesafede 2 dakika kadar karşınızdakiyle karşılaşırsanız riskin yüksek olduğunu söyleyelim. Aramızdaki mesafeyi 1 metrenin altına indirmeyelim ve dışarıdayken de maske takalım” diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara

Havaların ısınmasına bağlı olarak özellikle Haziran ayında koronavirüs tedbirlerinde bir miktar azalma olacağını işaret eden Prof. Dr. Kara, yazın tedbirlerin devam edip etmeyeceği ve sahillerin durumu hakkından merak edilen bir soruya şu yanıtı verdi:

"Virüsün en azından sıcaktan etkilendiğini gösteren ilk veriler yayımlandı. Bulaşma sıcaklığını gösteren veriler daha önceden yayımlanmıştı. Sıcaklardan çok ciddi olmasa da bir miktar etkilenmesi mutlaka olacaktır. Ama bu yaz herkes tüm önlemlere bire bir devam edecek. Geçen yaz gibi bir yaz olacağını düşünmeyelim. Bu 'bitecek' anlamına gelmesin, öyle bir yanılgıya girmeyelim. Aktivitesi devam edecek; ama bulaştırıcılığı şu anki kadar olmayacak. Ama bunun anlamı şu; sahillerde geçen yaz ki gibi iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak. Bir miktar rahatlamamız olacaktır sadece"

Koronavirüs üzerine yapılan aşı çalışmaları hakkında da konuşan Prof. Dr. Kara, Kovid-19 aşısının kısa bir süre içerisinde gemesini mümkün görmediklerini belirterek aşıda 2021 yılının Ocak ayına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Ancak 2021 yılının ocak ayında aşının ulaşılabilir olması bekleniyor. Bu yönde çok ciddi çalışmalar var; ama genel anlamda yaygın olarak uygulanabilirliği herhalde önümüzdeki bahar aylarını bulabilir. Ocak ayında bir aşı çıkarsa öncelikle riskin daha yüksek olduğu gruplarda, sonrasında genel bir gidişata bakarak virüs nasıl seyredecek ona göre bir karar vermek gerekecek.” 

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Bilim KuruluKoronavirüs TedbirleriAteş Kara
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