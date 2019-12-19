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Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin fiyatları ne kadar? 2020 Yılbaşı hindisi alırken nelere dikkat edilmeli?

Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezleri arasına giren hindilerin satışlarına başlandı. Peki hindi fiyatları ne kadar? Hindi alırken nelere dikkat etmeli?

19 Aralık 2019 Perşembe 12:23
Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin fiyatları ne kadar? 2020 Yılbaşı hindisi alırken nelere dikkat edilmeli?

Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar hazırlıklarını hızlandırmaya başladılar. Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan hindiler de satıcıları tarafından satışa sunuldu. 5 ila 10 kilo arasında değişen hinilerin bu yıl ki satış fiyatları 100 liradan başlıyor. 

240 liraya kadar çıkan hindi fiyatlarının geçen yıla göre artış gösterdiğini söyleyen satıcılar ise satışların son hafta yoğun geçeceğini belirtiyorlar.

Hindi satıcısı olan İbrahim Kısık, şu an için satışlardan memnun olduklarını belirterek fiyat artışına rağmen taleplerde bir eksilme olmadığı söyledi.

Satıcı Kısık, Hindi almak için nelere dikkat edilmeli sorusu üzerine yaptığı açıklamada ise hindi alırken alıcıların hindinin gagasına, kanat altına baklamaları gerektiğini kaydederek, " Gagaları kırmızı, gözleri cam gibi parlak olmalı. Tüylerine baktığınız zaman simsiyah ve parlak olmalı. Dinç ve diri olması lazım. Koltuk altlarının da sarı olması lazım. Tam yağlanmalı, rengini almalı." diye konuştu.

Bir hindinin tadının lezzetli olması için parlaklığı ve kilosunada diikat edilmesi gerektiğini söyleyen İbrahim Kısık, "Müşteri güzel hindi seç deyince parlaklığına, kilosuna, kanat altındaki sarılığa bakıyoruz. Bir hindinin kanat altları sarıysa o hindi dört dörtlüktür afiyetle yiyebilirsiniz”  dedi.

Son Güncelleme: 19.12.2019 12:23
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