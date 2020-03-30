Yerli solumun cihazı seri üretimin ilk deneme prototip görüntüleri

Sağlık Bakanlığı onayıyla çalışmalarına başlanılan ve seri üretimine geçilen yeli solunum cihazının ilk deneme protipi başarıyla tamamlandı. tamamlanan prtotip ile ilgili ggörüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan BAYKAR A.Ş.’nin Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, görüntüleri “BİOSYS Biyomedikal Ltd. Şti. tasarladı, Arçelik üretti, ASELSAN ve BAYKAR A.Ş. mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla…Hep birlikte başaracağız” notuyla paylaştı.

Çalışır haldeki solunum cihazının görüntüleri ile ilgili yayınlanan videoda ise, “Seri üretimin ilk. Hayırlı uğurlu olsun. Elinize sağlık arkadaşlar.” ifadeleri yer aldı.

İşte, 'Hep birlikte başaracağız' notuyla paylaşılan yerli solunum cihazından ilk görüntüler..