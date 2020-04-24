Yerli solunum cihazı güven tam! Hekimlere göre muadillerinden de üstün

Korona virüs salgın hastalığı ile kullanımı,önemi artan ve yurt dışından ithal edilen solunum cihazı artık ülkemizde yerli ve milli imkanlar ile Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirildi. Ayrıca yerli solunum cihazı solunum cihazı hekimlere göre yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstün.

Yerli yoğun bakım solunum cihazının ilk testlerini yapan Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, tarihi başarının önemini anlattı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastalarındaki ağır vakalarda ciddi solunum yetmezliği geliştiğini belirten Turan, "Gelişen solunum yetmezliğinde, solunum iş yükünü hastalar kaldıramadığı için buna dışarıdan bir destek gerekiyor. O yüzden de solunum cihazları bu hastalıkla mücadelede oldukça önemli." dedi.

Türkiye'nin envanterinde yeterli sayıda yoğun bakım solunum cihazı olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Gerçekten üst düzey sağlık hizmeti veren kurumlarımız var ve bunlarda da yeterli solunum cihazı mevcut. Bu anlamda dünyadan farklıyız. Beraberinde bizim yerli olarak ürettiğimiz mekanik ventilatörümüzün (solunum cihazı) dışarıdan ithal edilen ventilatörlerle yarışabildiğini, hatta daha iyi olabildiğini gördük."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen cihazın, ihraç edilen solunum cihazlarına göre maliyet açısından çok daha avantajlı fiyatlarla üretildiğini hatırlatan Turan, "Ülkemizde ürettiğimiz cihazın maliyet anlamında çok daha düşük olduğunu ama ülkeye de çok katkı sağlayacağını görüyoruz. Maliyeti düşük ama etkinliği en az dışarıdakiler kadar olan ve hatta onlardan daha iyi bir mekanik ventilatör cihazı üretmenin oldukça önem taşıdığını düşünüyorum. Bu mekanik ventilatörler ile diğer ventilatörler arasında herhangi bir fark yok. Hatta bizim ventilatörümüzdeki birtakım ek yazılımlarla çok daha üst düzey hale gelebilecek bir solunum destek cihazına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"HASTA-VENTİLATÖR UYUMU MÜKEMMEL"

Üretim sürecinde Türk mühendislerine ve Türk hekimlerine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Turan, "Biz bu cihazı daha güzel hale getirebilmek için pek çok test gerçekleştirdik. Açıkçası, çok başarılı mühendislerimiz, çok başarılı hekimlerimiz var. Bu gruplar bir araya geldiklerinde işe yarayacak, çok ciddi ve güzel bir ventilatör üretebildiğimizi gördük. Bu test sürecinde her türlü testleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Hasta ile ventilatör arasında uyumu sağlayabilecek tüm kritik noktalarda testler yapıldığı bilgisini veren Turan, şunları kaydetti:

"Bizim gördüğümüz en önemli şey, hasta-ventilatör uyumu gerçekten mükemmel. Beraberinde pek çok farklı tedaviyi, oksijen tedavi seçeneklerini sunabilen bir ventilatör, o yüzden de yurt dışında üretilenlerden biraz daha iyi olabileceğini gördüğümüz kısımları var. Yerli ventilatörümüzü ilk defa bir hastamıza bağladığımız zaman bizim için tarihi bir andı ve cihazın ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bu da tabi gurur verici bir tabloydu."