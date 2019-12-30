Yılbaşından sonra nasıl beslenmeli? Vücuttan toksinleri atmanın yolları nelerdir?

Yılbaşı akşamları ipin ucunu kaçırarak aldığımız besinler kronik hastalıklarda ciddi tehlikelere yol açarken sağlıklı kişiler üzerinde de baş ağrıları ve hazımsızlık gibi şişkinlik verici sorunlara neden olabiliyor. Bunu önüne geçmek için de yılbaşı gecesinin sabahı beslenmemize oldukça fazla dikkat etmemiz gerekecek.

Söz konusu rahatsızlıkları yaşamamak için ve vücudumuzda oluşan toksinleri atarak metabolizmayı dengelemek için işte size basit ama etkili 9 öneri..

Sabah kalkar kalkmaz su için;

Bunlardan en önemlisi ve ilk yapnamız gerek uyanır uyanmaz su içmek. İçtiğiniz 1 bardak su, önceki akşam tükettiğiniz yüksek yağlı gıdalar veya şekerli içecekler sonrası vücutta oluşan toksinleri temizlemeye yardımcı olduğu kadar iç organlara oksijenin ulaşmasını ve cildin nem dengesini koruyor.

Kahvaltıyı atlamayın;

Geç uyansanmış olsanız bile mutlaka kahvaltı yapın. özellikle poğaça, börek, sosis, reçel gibi besinlerden uzak durun proteinden zengin besinler tüketin. Yumurta, beyaz peynir, zeytin, ceviz, tam buğday ekmek ve yeşillikten oluşan bir kahvaltı tabağı önceki akşam yediğiniz ağır yemeği dengelemenize yardımcı olur.

Ana öğünler çok önemli;





Çok yedim diye kendinizi uzun saatler aç bırakmayın. Kan şekerinizi dengede tutmak için mutlaka öğünlerinize devam edin. Burada ne kadar yediğiniz değil öğünde tükettiğiniz besinlerin içeriğidir. Hazır gıdalar, karbonhidrattan zengin öğünler yerine protein ağırlıklı besinler ile bitkisel kaynaklı besinleri tüketmetten uzak kalarak daha sağlıklı besinler tercih edin.

Yoğurt veya kefir tüketin;

Bağırsaklarımız yediklerimiz ve içtiklerimizden tutun da besinlerin içerisindeki koruyucu ve katkı maddelerinden hatta ve hatta stresten bile etkilenir. Bağırsak floramızı korumak ve bağırsak sağlığını dengede tutmak için yiyeceğiniz bir kase yoğurt ya da bir bardak kefir gibi probiyotik besinler, ağır yiyecek ve içecekler ile geçen bir akşamdan sonra bağırsaklarınızn düzenli çalışmasını sağlar.

Tempolu yürüyüşler yapın;

Yılbaşı akşamı fazla tükettiğiniz yiyecekleri daha hızlı bir şekilde sindirebilmek bol tempolu yürüyüşler yapın. Tempolu yürüyüş, harcadığınız enerji miktarını artırırken, bir önceki gün aldığınız fazla enerjiyi dengelemenize yardımcı olur. Ayrıca fiziksel aktivite serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi mutluluk ve enerji verici hormonların salgılanmasına yardımcı olmaktadır.

Her fırsatta su tüketin;

Yılbaşı gecesi yemeğin yanında su içmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Gazlı ve alkollü içecekler gibi yüksek karbonhidrat içeriğine sahip içecekler tüketttiğiniz zamanlarda bile onların yanında su içerek vücudunuzun su tutmasını engellemiş olursunuz. Yüksek karbonhidrat tüketimi sonrasında da yeterli miktarda su içerek vücudunuzda ödem oluşmasını engeller ayrıca toksik maddelerin de kolaylıkla atılmasını sağlarsınız.

Akşam yemeklerini geç saatlere bırakmayın;

Akşam yemeğini çok geç saatlere bırakmada erken yemek metabolizmayı dengelemede en etkili yöntemlerinden birisidir. Yiyeceklerin vücutta sindirilme süresi 2-6 saat arası değiştiği için akşam yemeğinizi uykudan 4 saat, gece yiyeceğiniz hafif bir ara öğünü ise en az 2 saat önce bitirmeniz kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

Mevsim sebzeleri tüketin;



Antioksidan içerikli besin tüketimi kötü beslenme alışkanlıkları ile vücutta oluşan ve bağışıklık sistemini olumsuz etkiler ve hastalanma riskini artırmada etkili serbbest radikallerden korunmanızı sağlar bu sebepten dolayı mevsim sebzelerini ana yemeklerinizde mutlaka tüketmeye çalışın.

Çay ve kahve tüketimini dengeleyin;



Kafein tüketimi, yoğun geçen bir günün ardından kalp atışınızı hızlandıracağı için uyku sırasında huzursuz olmanızı sağlar. Bu yüzden gün içerisinde 3-4 orta boy fincan çay ve kahveyi geçmemeye özen gösterin. Her içtiğiniz çay veya kahvenin yanında aynı miktarda su tüketin.



