Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören müzisyenden ağlatan not!

Müzik dünyasında yer alan ve orkestar şefliklerinin yanı sıra kendi müzik grubu ile albüm çıkarmış olan 41 yaşındaki müzisyen, yeni tip koronavirüs sepmtomları göstemeye başalayınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Yüksek atel ve ökürük belirtileri ile birlikte koronavirüs testi yapılan ve test sonucu poizitif çıkan müziyen hemen tedaviye alındı.

KovId-19 virüsüne yakalanan ve il etapta durumu ağır gözükmeyen müzsyen önce servise alındı fajat burada tedavisi sürdüğü sırada, durumu ciddileşip nefes almakta zorluk çekmeye başlayınca yoğun bakım servisine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen durumu kötüye giderken müzisyen entübe edildi ve solunum cihazına bağlandı. Solunum cihazındaki 9’uncu gününde sağlık durumunda düzelme doktorları tarafından fark edilince hastanın uyandırılamsı kararı verildi.

Müzisyen gözlerini açtığı ilk anlarda yoğun bakım ünitesindeki bir asistan doktora bir şeyler konuşmak, anlatmak istedi fakat solunum cihazından henüz ayrılmadığı için bunu başaramadı. Asistan doktor, hastasının çaresizliğinin farkına vardı ve kemen bir kağıt-kalem alarak hastasına uzattı.

Yerinden kalkamadan uzatılan kağıda notunu yazan müzisyenin “Eşim meraktan ölmüştür, yarın ya da öbür gün servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu duacınız olurum.” dediği öğrenilince koruyucu maske asistan doktorun gözyaşlarını saklayamadı ve telefonla hastasının eşini arayarak müjdeyi verdi.