YÖK üniversite 6 GB bedava internet paketi başvurusu nasıl yapılır?

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversite öğrencilerine 6 GB bedava intenet verileceği açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmişti ve üniversite dersleri uzaktan eğitimlerle işlenmeye başlanmıştı. Bu durumda öğrencilere destek olmak isteyen YÖK, üniversitelilere 6 GB ücretsiz intenet vereceğini açıkladı.

6 GB Uzaktan Eğitime Destek Kotası Başvurusu

YÖK’ten yapılan açıklamada üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim almaya devam edebilmeleri için 6 GB bedava intenet verileceği açıklandı. Öğrencilere verilecek olan intenetin üst sınırı 6 GB olarak belirlendi. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin http://www.yokdersleri.yok.gov.tr/ adresindeki ders videolarına tıklaması gerekiyor. YÖK’ün uzaktan eğitim derslerindeki intenet harcaması öğrencilere verilen 6 GB intenetten kesiliyor.

6 GB bedava intenet kampanyasından yalnızca üniversite öğrencisi olan kişiler yararlanabiliyor. Bu kampanya için üniversite öğrencilerinden herhangi bir şart talep edilmiyor.

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