Yunanistan, koronadan korunmak için verem aşısı uygulayacak

1920'li yıllarda Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen ve Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ismi verilen verem aşısının üzerinde tam 3 yıl çalışıldı ve etkinliği kanıtlandı. Bilim insanlarının çalışmaları sonrasında ise BCG aşısı, insanlarda solunum yolu enfeksiyonunun gelişme ihtimalinin 5 kat daha az olduğu ortaya çıkarıldı.

Yunanistan söz konusu aşı ile ilgili Ulusal İlaç Ajansının onayına başvurdu. Uzmanların görüşüne göre de bu tedbir risk grubundan insanları Kovid-19'a karşı koruyacağı belirtildi. Onayı alan Yunanistan, halkına koronavirüs salgınından korumak için önümüzdeki haftadan itibaren genel verem aşısı yapılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi'nden Prof. Evangelos Giamarellos, "Özel bir aşı olmadığında, verem aşısı gibi genel koruma sağlayan aşılarla kolektif bağışıklık geliştirilebilir" diye konuşurken aşı öncesinde vatandaşlara koronavirüs antikor testinin yapılacağını kaydetti.

Aşının başta başkent Atina, Selanik ve Patras olmak üzere ülkenin tüm kentlerinde uygulanacağı belirtildi. Yunanistan yerel ajanslarından Neakriti portalının yayınladığı haberde ise bu tarz uygulamaya Almanya, Avustralya ve Hollanda'nın da başvurduğu belirtildi.

BCG aşısı, günümüzde bazı ülkelerde tüm çocuklara doğduklarından hemen sonra yapılıyor ve etkisi hayat boyu devam ediyor. Koronavirüs salgını ile değerlendirilen bağlamda ise yaygın olarak BCG aşısının yapıldığı ülkelerde vaka ve ölüm sayısının çok daha az olduğu yönünde tahminler yürütüldü.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 00:17