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Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Korona virüs için PCR testini kendiniz yaptırabilirsiniz ,İşte PCR testi ücreti ve detayları

Yurt dışından gelen vatandaşlara bazı ülkelerin PCR testi uygulaması sebebiyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar belli bir ücret karşılığında sağlık kuruluşlarında PCR testi yaptırabilecek. İşte isteğe bağlı PCR testinin ücreti

30 Haziran 2020 Salı 02:50
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Korona virüs için PCR testini kendiniz yaptırabilirsiniz ,İşte PCR testi ücreti ve detayları
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Küresel olarak yaşanan korona virüs salgın hastalığına karşı normalleşmenin başlamasıyla birlikte bir çok ülke yurt dışından misafir kabul etmeye başladı. Türkiye'de bu kapsamda bir çok yurt dışı uçuşları açtı ve bir çok ülkeden misafir kabul etmeye başladı.

Ancak ülkeler yaşanan pandemi süreci sebebiyle sıkı önlemler almaya başladı. Bunlarda bir taneside virüsün vücutta olup olmadığını v vücudun virüse nasıl tepki verdiğinin anlaşıldığı PCR testi uygulaması. Ülkeler yurt dışından gelen misafirlerden PCR testi sonucunu isteyip bu sonuca göre ülkeye girişlere izin veriyor.


Bu kapsamda harekete geçen Sağlık Bakanlığı Türkiye'de hava alanlarından çıkış yapmadan önce vatandaşların belirlenen  sağlık kuruluşlarından çıkış belgelerini ibraz ederek PCR testi yapılması uygulamasına başladı.

PCR TEST ÜCRETİ NE KADAR ?

Yurt dışına çıkış belgeleri olan vatandaşlar dilekçe ile birlikte 110 TL PCR testi ücretini belirtilen banka hesabına yatırdıktan sonra belirlenen sağlık kuruluşlarında PCR testi yaptırabilecekler.

PCR testi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın..


Son Güncelleme: 30.06.2020 03:10
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