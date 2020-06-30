Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Korona virüs için PCR testini kendiniz yaptırabilirsiniz ,İşte PCR testi ücreti ve detayları

Küresel olarak yaşanan korona virüs salgın hastalığına karşı normalleşmenin başlamasıyla birlikte bir çok ülke yurt dışından misafir kabul etmeye başladı. Türkiye'de bu kapsamda bir çok yurt dışı uçuşları açtı ve bir çok ülkeden misafir kabul etmeye başladı.

Ancak ülkeler yaşanan pandemi süreci sebebiyle sıkı önlemler almaya başladı. Bunlarda bir taneside virüsün vücutta olup olmadığını v vücudun virüse nasıl tepki verdiğinin anlaşıldığı PCR testi uygulaması. Ülkeler yurt dışından gelen misafirlerden PCR testi sonucunu isteyip bu sonuca göre ülkeye girişlere izin veriyor.

PCR TEST ÜCRETİ NE KADAR ?

Bu kapsamda harekete geçen Sağlık Bakanlığı Türkiye'de hava alanlarından çıkış yapmadan önce vatandaşların belirlenen sağlık kuruluşlarından çıkış belgelerini ibraz ederek PCR testi yapılması uygulamasına başladı.

Yurt dışına çıkış belgeleri olan vatandaşlar dilekçe ile birlikte 110 TL PCR testi ücretini belirtilen banka hesabına yatırdıktan sonra belirlenen sağlık kuruluşlarında PCR testi yaptırabilecekler.