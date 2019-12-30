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Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?

Havaların soğumasıyla beraber hastalıklarda artmaya başladı. İnsanlar hastalıktan korunmak için çeşitli bitki çaylarını tercih ediyor. En çok tercih edilen zencefil, ıhlamur, adaçayı, ve kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir sorularını sizler için yanıtladık.

30 Aralık 2019 Pazartesi 02:33
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?

Her yıl kış aylarının başlamasıyla birlikte uzun ve ağır hastalıklar geçirmekteyiz. Bu hastalıklardan korunmak ve sağlığımıza en kısa sürede kavuşabilmek için doğal içerikleri olan bitki çaylarını tercih ederiz. Zencefil, ıhlamur, yeşil çay, adaçayı gibi bitkilerin çayları bu dönemleri en hafif şekilde geçirmemize olanak sağlıyor.

Zencefil çayı

Soğuk algınlığı, grip gibi şikâyetlerde zencefil doğal bir şifa kaynağıdır. Kötü kolestrolü düşürmeye, kan şekerini dengelemeye, ödem gidermeye yardımcı olur. Taze zencefili portakal kabuğu, tarçın ve karanfil ile hazırlayarak tüketebilirsiniz.

Zencefilin tüketilmemesi gereken durumlar

Sedef ve safra kesesi hastalığı olan kişiler, zencefil tüketirken dikkatli olmalıdır. Aynı zamanda hamileler içinde tehlike oluşturmaktadır. Zencefil pıhtılaşmayı engellediğinden, aynı anda birden çok ilaç kullanıyorsanız zencefili doktorunuza danışarak kullanmalısınız.

Ihlamur çayı

Ihlamur çayı öksürüğü azaltmaya yardımcı olur. İçindeki flavonoid ile iltihabı gidererek vücut direncini arttırır. Uykusuzluk ve strese de iyi geliyor. Ihlamuru kabuk tarçın, karanfil, defne yaprağı ve ayva ile hazırlayarak tüketebilirsiniz.

Ihlamur çayının tüketilmemesi gereken durumlar

Ihlamur çayının hamilelikte tüketilmesi önerilmez. Kan sulandırıcı etkisinden dolayı, kanamalara sebep olabilir.

Adaçayı

Adaçayı içerdiği bileşimler ve etkin bir yağ olan cineol sayesinde doğal bir antibiyotik özelliği taşır. Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Ayrıca öksürüğe de iyi gelir. Bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı taze adaçayını atarak 10 dakika demleyin. Günde iki üç kez gargarasını yapabilirsiniz.

Adaçayının tüketilmemesi gereken durumlar

Hepatit ve akut gastrit hastaları, mide ve onikiparmak bağırsak ülseri olanlar adaçayını kullanmamalıdır. Düşük yapma riskini arttıran bazı maddeler içerdiği için hamileler ve emziren annelerin kullanması önerilmez. Fazla miktarda adaçayı tüketmek beyine toksit olabileceği kanıtlandığından epilepsi hastaları da adaçayı tüketmemelidir.

Papatya çayı

Papatya çayı içerdiği alfa-bisabolol ve arzulene maddeleri ile mide ülserine karşı faydalıdır. İçindeki apigenin maddesi ise regl döneminde rahatlatır. Regl döneminde her gün demleyip içeceğiniz papatya çayı sizi rahatlatırken, regl döneminden üç gün öncesi içilmeye başlanması da etkinliğini arttırıyor.

Papatya çayının tüketilmemesi gereken durumlar

Papatya çayının kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte içilmesi önerilmez. Hamileler, emziren anneler ve çocukların tüketmemesi gerekiyor.

Kurutulmuş kiraz sapı çayı

Kiraz sapı, kimyasal yapısı ile tedavi amaçlı kullanıldığında etkin maddelerini daha etkili yapıyor. Kiraz ise tuz dengemizi etkilemeden vücuttan su atımını sağlıyor.

Sabahları aç kanına kiraz tüketmek kötü huylu kolestrolün düşürülmesine yardımcı olur. Toksinlere ve dolaşım bozukluğuna karşı; kaynamakta olan bir litre suya bir avuç kiraz sapını atıp 7 dakika boyunca kaynatın.

Kurutulmuş kiraz sapı çayının tüketilmemesi gereken durumlar

Kan sulandırıcı ve ödem atıcı etkisi yüzünden devamlı olarak tüketilmemesi gerekir. Hamileler ve emziren annelerin tüketilmesi önerilmez.

Yeşil çay

Yeşil çay, soğuk algınlığa, hazımsızlığa iyi gelir. İçindeki polifenolik bileşikler sayesinde mideyi korur ve kanser riskini azaltır. Ayrıca zayıflamaya yardımcı olur.  Yeşil çayı, kaynamış suya atarak demleyebilirsiniz.

Yeşil çayın tüketilmemesi gereken durumlar

Yeşil çayın fazla tüketilmesi, vücuttan olması gerekenden fazla sıvı atımı gerçekleştirir ve bu da ilerde osteoporoz gibi kemik hastalıklarına yol açabilir. Yüksek tansiyonu olan kişilerinde yeşil çay tüketmesi sakıncalıdır.

Son Güncelleme: 30.12.2019 02:33
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