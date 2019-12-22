Zerdeçal baharatının mucizevi etkileri

Ana vatanı Hindistan olan ve tüm Dünya ile birlikte Türkiye'de de yaygın bir şekilde kullanılan Zerdeçal baharatı bilindiği üzere mide problemleri, şeker hastalığı, çeşitli kanser türleri ve enfeksiyon risklerini azaltıyor. Bu mucizevi baharat ayrıca, etabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor.

İçeriğinde ki maddelerden en etkin olan 'kurkumin' ile ısıya dayanıklı olan Zerdeçal aynı zamanda kokusuzdur. Kan yağ metabolizmasında anahtar rol oynayan Zerdeçal kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü arttırrıcı etkisi vardır.

Yapılan araştırmalar sonucunda Zerdeçalın kanserden koruyucu etkisi olduğu kanıtlanmış olup kan, beyin, meme, mide, kolon kanseri olan bireylerde zerdeçalın kanser hücrelerinin büyümesini engellediği ortaya çıkmıştır. Zerdeçal aynı zamanda kemoterapi alan hastalarda da kemoterapinin etkinliğini artırdığı ve düzenli olarak kullanımda kansere karşı potansiyel koruyucu rol oynadığı gözlemlenmiştir.

Parkinson, Alzheimer, MS (Multiple Skleroz) hastaları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ise zerdeçalın semptomları azalttığı görülmüş ve sağlıklı bireylerde de nörolojik hastalıkların oluşum riskini sinir hücrelerini koruduğu bilimsel oalrak kanıtlanmıştır.

Günlük 1-5 gram (bir çay kaşığı ucu ile- bir çay kaşığı dolusu kadar) tüketmek gerektiğini belirten uzmanlar Zerdaçalın karabiber ile birlikte tüketiminin sağlığa olan olumlu etkisinin 20 kat arttırdığını söylüyorlar.