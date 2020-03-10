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Zuhal Topal'la Sofrada 9-13 Mart 2020 Bu hafta Yarışmacıları

FOX TV ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal’la Sofrada tüm hızıyla devam ediyor. 9-13 Mart 2020 tarihlerinde yarışacak yarışmacılar belli oldu. İşte, Zuhal Topal’la Sofrada bu hafta yarışmacıları…

10 Mart 2020 Salı 21:24
Zuhal Topal'la Sofrada 9-13 Mart 2020 Bu hafta Yarışmacıları

FOX TV ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal’la Sofrada 9-13 Mart 2020 tarihlerinde yarışacak yarışmacıları belli oldu. FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışmada bu hafta yeni isimler yemeklerini yapacak ve puanlarını verecek.  Hafta içi her gün saat 16.00’ da izleyicisi ile buluşan ve yüksek reytingli yarışmada bu hafta yarışmacılar 9-13 Mart tarihleri arasında yarışacak.

Türkiye’nin dört bir yanından yarışmacıların katıldığı programda bu hafta yarışacak gelinler ve kaynanaları belli oldu.

9 Mart Pazartesi Zuhal Topal’la Sofrada Yarışmacıları

9 Mart 2020 Pazartesi günü bu haftanın ilk bölümü olan programın 356. bölümünde Şeyma Yıldız ile kaynanası İrez Yıldız yarışacak.  Şeyma Yıldız, Aslen Sivas’lı ve Erzurum’a gelin gitmiştir. 28 yaşında olan yarışmacı, 8 yıllık evli, 2 çocuk annesi ve profesyonel aşçı. Şeyma Yıldız, Yalova’da ikamet ediyor. Kaynana İrez Yıldız ise aslen Erzurumlu, gelinini çok sevdiği söyleyen kaynana Yalova’da yaşıyor.

10 Mart Salı Zuhal Topal’la Sofrada Yarışmacıları

 10 Mart 2020 Salı günü bu haftanın ikinci bölümü olan programın 357. bölümünde Nur Eda Kısık ile kaynanası Elife Çelikel yarışacak.  Nur Eda Kısık, 25 yaşında ve 6 aylık nişanlı. Kendisinin çok maharetli olduğunu düşünüyor. Kaynana, Elife Çelikel ise aslen Konyalı, ağırbaşlı olduğunu söylüyor ve gelinini çok seviyor.

11 Mart Çarşamba Zuhal Topal’la Sofrada Yarışmacıları

11 Mart 2020 Çarşamba günü bu haftanın üçüncü bölümü olan 358. bölümde Zeliha Diker ile kaynanası Nurhan Diker yarışacak. Zeliha Diker, sunum uzmanı olan yarışmacı, 25 yıllık evli ve 2 çocuk annesi. Hamur işi yapmayı çok sevdiğini söylüyor. Nurhan Diker (Kaynana), eski bir otelci, Muğla’da ikamet ediyor ve eleştirmeyi çok sevdiğini söylüyor.

 

12 Mart Perşembe Zuhal Topal’la Sofrada Yarışmacıları

12 Mart 2020 Perşembe günü bu haftanın dördüncü bölümü olan programın 359. bölümünde Sibel Özayyıldız ile kaynanası Miyesser Özayyıldız yarışacak. Sibel Özayyıldız (Gelin), 25 yaşında ve 7 aylık evli. Şuan hamile olan yarışmacı sessiz sakin birisi olduğunu söylüyor. Miyesser Özayyıldız (Kaynana), aslen Iğdırlı. Gelini ile birlikte yaşayan kaynana, mutfakta sakin birisi olduğunu ve sofrada eleştirmeyi çok sevdiğini söylüyor.

13 Mart Cuma Zuhal Topal’la Sofrada Yarışmacıları

13 Mart 2020 Cuma günü bu haftanın son bölümü olan 360. bölümde Elif Cesaret ile kaynanası Engin Cesaret yarışacak. Elif Cesaret (Gelin), aslen Azerbaycanlı ve 3,5 yıllık evli. 1 çocuk annesi olan yarışmacı oldukça yetenekli olduğunu söylüyor. Engin Cesaret (Kaynana), Azerbaycan lezzetlerine hakim olduğunu söyleyen kaynana, gelinine güveniyor ve sessiz bir insan olduğunu söylüyor.

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:24
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