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3 Lider, vefat eden Hasan Hüseyin Türkoğlu için bir araya geldiler

Eski Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun vefatından dolayı düzenlenen törende MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu bir araya geldiler.

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:43
3 Lider, vefat eden Hasan Hüseyin Türkoğlu için bir araya geldiler

Eski Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, için bugün TBMM Şeref merdivenlerinde bir tören düzenlendi. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi de olan Türkoğlu için düzenlenen törene ise MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı.

3 Lider, vefat eden Hasan Hüseyin Türkoğlu için bir araya geldiler

3 Lideri bir araya getiren cenaze töreninde liderler haricinde Milletvekilleri de katıldı. Önce saygı duruşunun yapıldığı ve arkasından dualar okunduğu törenin ardından cenazeyi alan Hasan Hüseyin Türkoğlu2nun ailesi defin işlemleri için Osmaniye'ye doğru yola çıktılar.

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliKemal KılıçdaroğluHasan Hüseyin TürkoğluMeclis TöreniMeral Akşener
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