3 Lider, vefat eden Hasan Hüseyin Türkoğlu için bir araya geldiler

Eski Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, için bugün TBMM Şeref merdivenlerinde bir tören düzenlendi. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi de olan Türkoğlu için düzenlenen törene ise MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı.

3 Lideri bir araya getiren cenaze töreninde liderler haricinde Milletvekilleri de katıldı. Önce saygı duruşunun yapıldığı ve arkasından dualar okunduğu törenin ardından cenazeyi alan Hasan Hüseyin Türkoğlu2nun ailesi defin işlemleri için Osmaniye'ye doğru yola çıktılar.