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4 lider 5 kritik başlık! Liderler telekonferansta bir araya gelecek

İstanbul’da bugün yapılması planlanan ve Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere liderlerinin katılacağı zirve koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans uygulamasıyla yapılacak. Liderler, konferans görüşmesinde İdlib, mülteci göçü, Libya ve koronavirüs maddelerini ele alacaklar.

17 Mart 2020 Salı 11:21
4 lider 5 kritik başlık! Liderler telekonferansta bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün İstanbul'da yapılması planlanan liderler zirvesi, koronavirüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında telekonferan uygulamaı ile yapılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bugün telekonferans yöntemiyle bir araya gelecek. Zirvenin gündeminde ise tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile İdlib mutabakatı, mülteci krizi ve Libya’daki son gelişmeler var.

Özellikle Avrupa’yı etkisi altına alan ve diğer taraftan Türkiye'de ki vaka sayılarında da artışların görüldüğü koronavirüs salgınına karşı alınacak ortak önlemler zirvenin önemli gündem başlığı olurken diğer taraftan da Suriye’nin İdlib bölgesi görüşülmesi gereken bir diğer konu olarak kaydedildi. Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa’ya olan mülteci akını ve Libya’daki son durumun görüşüleceği zirve 4’lü zirve 26 Mart’taki AB zirvesinden önce yapılması nedeniyle ayrıca önem taşıyor.

İDLİB KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer ülke liderleriyle Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşması hakkında bilgiler verecek ve son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Suriye'deki meseleleerin yanı sıra yeni anayasa çalışmalarının da ele alınacağı toplantıda Türkiye’nin gündeme getirdiği ve Suriye’nin kuzeyinde inşa edilmesi planlanan güvenli bölge için atılacak adımlar, mülteciler için yapılacak yardımlar ve inşa edilmesi planlanan briket evler de zirvenin önemli başlığı olarak belirtildi.

AB MUTABAKATI

Zirvenin bir diğer önemli gündemi de Avrupa'ya doğru giden mülteci göçleri. Türkiye’nin İdlib’de 34 askerin şehit olmasının ardından kapıları açma kararının hemen sonrasında Avrupa’ya mülteci akını nedeniyle özellikle Yunanistan'ın mültecilere karşı olan tutumu da toplantıda ele alınacak.

Erdoğan, bu kapsamda Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde 18 Mart Mutabakatının uygulanmasını yeniden gündeme getirecek ve Türkiye’ye verilen sözlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyecek. Zirvede Libya’daki süreç de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Erdoğan, gayrimeşru Hafter yönetiminden kaynaklı saldırıların durdurulması için liderlere çağrı yapacak. Zirvede bölgede tansiyonun düşürülmesi amacıyla atılacak adımlar da görüşülecek.

KORONAVİRÜS SALGINI VE ALINACAK ÖNLEMLER

Tüm dünyayı etkiis altına alan ve yüz yüze olan zirve görüşmesini telekonferans yöntemine çeviren koronavirüs salgınına karşı işbirliği olanakları ve atılacak adımlar da zirvenin kritik başlıklarından biri olacak. Zirvede virüsün daha fazla yayılmaması için yapılması gerekenler, ekonomiye ve küresel ticarete etkileri görüşülecek ve Almanya başta olmak üzere Fransa ve İngiltere’de bulunan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı uyarılar ve önlemler liderlerle bilgi alış verişinde bulunulacak.

LİBYA MESELESİ

Gerçekleştirilen 4'lü zirvede Libya’daki süreç de detaylı ele alınacak. Gayrimeşru hükümetin başındaki Hafter yönetiminin saldırılarının devam etmesi ve bu saldırılara Libya hükümeti tarafından karşılık verilirken bölgede tansiyonun daha da yükselmemesi için atılacak adımlar liderlerce görüşülecek. Zirvede Merkel ile Macron’un geçen hafta Hafter ile yaptıkları görüşmelere dair bilgi vermeleri de bekleniyor. Erdoğan’ın ise, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik
olmadığı mesajını ileteceği kaydedildi.

GÜVENLİ BÖLGE 

Zirvenin diğer önemli gündem maddeleri ise, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgenin inşası için atılabilecek adımlar, mültecilere yönelik insani yardım konuları ele alınacak.

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IdlibLibya MeselesiKoronavirüsüTelekonferansGündemLiderler Zirvesi
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