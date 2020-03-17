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4'lü zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı ve 5 ana gündem maddesi ile birlikte farklı görüşmelerinde sağlandığı telekonferans sona erdi. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2020 Salı 20:46
4'lü zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde koronavirüsü tedbirleri kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. 1 saat 15 dakika süren görüşmede ise İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerininin yanı sıra tüm dünyanın mücadele içinde olduğu koronavirüs salgını ele alındı.

4'lü zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Saat 17.00'da başlayan görüşme sonrasında toplantıyla ilgili değerlendirmelerde buluna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4’lü bir zirve gerçekleştirdik. Zirvede Koronavirüs ile mücadeleden İdlib’de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk. Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan4 Lü Zirve
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