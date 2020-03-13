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AK Parti'den flaş koronavirüs kararı! Toplantı yapılmayacak

AK Parti Grup Başkanlığı önümüzdeki hafta yapılması planlanan grup toplantısının koronavirüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

13 Mart 2020 Cuma 13:25
AK Parti'den flaş koronavirüs kararı! Toplantı yapılmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ın sabah saatlerinde Türkiye’de ikinci bir koronavirüsü (Covid-19) vakasının görüldüğünü söylemesi üzerine AK Parti kendi bünyesinde flaş bir karar sldı. AKP Grup Başkanlığı, alınan karar ile ilgili bir açıklama yaparak önümüzdeki hafta yapılması planlanan grup toplantısını koronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında iptal edildiğini ve ikinci bir karara kadar grup toplantılarına ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.

AKP Grup Başkanlığı tarafından AK Partili milletvekillerine gönderilen mesajda, “Bu hafta 18 Mart Çarşamba günü grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır” denilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da koronavirüsü tedbirleri kapsamında tüm yurt dışı ziyaretlerini ve yurt içindeki bazı programlarını iptal edildiği aktarıldı.

Diğer taraftan; AK Parti'nin Kızılcahamam kampı da aynı şekilde koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelenmiş ve 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına alındığı bildirilmişti.

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AKPErtelemeGrup ToplantısıKoronavirüs Tedbirleri
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