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AK parti'den korona'ya karşı yeni ekonomik paket kanun teklifi

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında ekonomik alanda da vatandaşa nefes aldıracak düzenlemelere devam ediyor. Bugün AK parti milletvekilleri tarafından içeriğinde KYK kredi borçlarının ertelenmesi teklifini de bulunduran yeni 15 maddelik ekonomik bir paket TBMM'ye sunuluyor.

14 Nisan 2020 Salı 12:00
AK parti'den korona'ya karşı yeni ekonomik paket kanun teklifi

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşı devlet yalnız bırakmıyor.Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, KYK borçlarının ertelenmesi maddesininde bulunduğu toplam 15 maddelik bir kanun teklifini meclise bugün sunacaklarını açıkladı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları:

- İlan ve çevre ve temizlik verileri, faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmaması
- Hazine ve belediye taşınmazlarıyla, milli parklar ve orman genel müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerin ait borçlar, KYK kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevfikatlarına, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerin toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenmesine imkan sağlıyoruz.

- Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturalarının 3 ay süreyle belediyeler tarafından ertelenmesine imkan tanıyoruz. Burada yetkiyi belediyelere veriyoruz.

- Sermaye şirketlerinde 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı kararının %25 ile dağıtılacak

- Tarım kredi satış kooperatiflerinin destekle borçları 2021 yılına ertelenecek

- Seyahat Acentelarına Birliğine üye seyahat acentalarının 2020 yılı ödemeleri 2021 yılına erteleniyor.

- TOBB, kooperatif ve derneklerin, genel kurul toplantılarının ertelenmesi ve mevcut organlarının yetkilerinin devam etmesine yönelik bir düzenleme bulunuyor.

- Tarım ürünleri lisanslı depoculuk lisans süreleri 1 yıl daha uzatıyoruz.

- Devlete ait tıp ve diş hekimliği fakültelerine kaynak aktarılması için Maliyeye yetki veriyoruz.

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