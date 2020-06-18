Ak Parti'den Acun Ilıcalı Raporu

Ak Parti 2023 seçimleri için çalışmalarını şimdiden yapıyor. Buna göre Türkiye’nin en büyük televizyoncuları arasında yer alan Acun Ilıcalı hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayan Ak Parti bu raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Vatandaşlarımız raporun içeriğinde neler olduğunu merak ediyor.

Bu raporda 2023 seçimlerinde 7 milyon gencin oy kullanacağı belirtilirken, dijital gençlik üzerinde çalışmalar yapılacağına dikkat çekildi. YouTube, Instagram ve diğer sosyal mecraların yanı sıra, Acun Ilıcalı isminin üzerinde de duruldu. Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan bu 92 sayfalık dijital medya raporunda çarpıcı bilgiler yer aldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından sunumu gerçekleştiren raporun yasalaştırılması talimatını veren Erdoğan, raporun etkili olacağını dile getirdi. Raporda şu ifadeler yer aldı:

‘’Z kuşağı gençliği 16-23 yaş aralığını kapsamaktadır. Bu gençlerin sayısı 7 milyona yaklaşırken bunlar 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacaktır. Onların dünyası siyasete, devlet otoritesine ve egemen güçlere bir meydan okumakla alakalıdır. Dijital Türkiye sloganıyla bu gençlere hitap edebiliriz.

Acun Ilıcalı’nın hesabı 3 milyon seyirciye ulaştı. YouTube üzerinden birçok sanatçının hesapları milyonlarca kez izlenmektedir. Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı bu canlı yayın kitlesine normal TV programından ulaşamıyor. Medya dinamikleri değişiyor.

Z kuşağı da sosyal medyayı çok önemsiyor. Yapılan bazı araştırmalar neticesinde dijital mecralar insanların oy kullanma davranışlarını doğrudan etkiliyor. Bundan dolayı Z kuşağı gençliği üzerinde farklı bir seçim stratejisi belirlenmelidir.

Milenyum gençliği olarak nitelendirilen 24-37 yaş aralığındaki kuşak ise daha çok intenet üzerinden TV izliyor. Z kuşağı ise virüs ile birlikte daha fazla sosyal ve online ortamlara yöneldi.’’

Eylem Planı Nasıl Olacak?

Raporda belirtilen ifadelere göre bu eylem planı 4 farklı aşamada uygulanacak:

İlk aşamada etik bir farkındalık oluşturulacak. Burada 12 maddeden oluşan etkin kuralların uygulanması sağlanacak. Sonrasında ise dijital farkındalık oluşturacağız. Z kuşağı üzerinde farkındalık oluşturmak için dezenformasyonla alakalı çalışmalar yapılacak. Üçüncü aşamada ise yerel ve küresel farkındalık bulunacak. Bu konuyla ilgili yasal çalışmalar gündeme gelecek. Son aşamada ise yasal düzenleme devreye girecek.

Fransa Öneği

Fransa’da sosyal mecralarda tespit edilen zararlı içeriklerin en az 60 dakika içerisinde kaldırılması zorunluluğu var. Bu yasa düzenlemesi raporda da yer alarak önek gösterildi. Bu önek üzerinden raporda da ülkemizde terör faaliyetlerinde bulunan, teröre hizmet eden, nefret, şiddet ve taciz içeren paylaşımların suç sayılması gerektiği konusunda bir kanun hazırlığı yapılacağı belirtildi.