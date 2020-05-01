AK Parti'nin 12 sosyal medya kuralı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın Sosyal Medya Etik Kuralları 12 maddelik kuralı açıklaması hem sosyal medya da hem de ülke gündeminde merak edilmeye başlandı. Söz konusu 12 maddelik kuralı Twitter hesabı üzerinden açıklayan Ünal, sosyal medyanın hayatı kolaylaştırması ve bilgiye ulaşma hızını kısaltmasının altını çizerek "AK Parti olarak hazırladığımız 'Sosyal Medya Etik Kuralları'nı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu kuralların her birine her bir teşkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecektir. Diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti beklemekteyiz." İfadelerine yer verdi.
“Bu mecrada etik kuralların belirlenmesi artık kaçınılmaz.”
Diğer kitle iletişim araçlarına göre bilgiye ulaşmada ve anlık yaşanılanları aktarmada çok önemli bir söz hakkı olan sosyal medyaya artık etik kuralların getirilmesinin şart olduğunun altını çizen Ünal,
"Bu kuralların eksikliğinden kaynaklanan problemler, her geçen gün kişi ve topluluklara yönelik zararların daha da büyümesine yol açmış, kötü niyetli kişi ya da grupların bu eksiklikten faydalanarak sosyal ağları nefret dilinin egemen olduğu, kişisel ve kurumsal hakların hiçe sayıldığı birer yalan ve iftira aracına dönüştürmelerine neden olmuştur. Bu durum etik kurallar dışında hukuki sorumlulukları da içermektedir." Açıklamasında bulundu.
AK Parti’nin 12 maddelik sosyal medya etik kuralları
- Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması
- Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması
- Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması
- İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi
- Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması
- İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması
- Şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması
- Sahte isimler üzerinden paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesapların görünürlüğünün artırılmaması
- Kimi hassas dönemlerde toplumda infial yaratacak, genel bir korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, paylaşımlarda sağduyunun korunması
- Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi
- Alıntı yapılıyorsa, bilginin alıntılandığı kaynağın referans gösterilmesi
- Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması.
Açıklamanın sonunda "üzerinde durulan bu maddelerin, toplumların genel ahlak kurallarının özgürlük adı altında çiğnenmesinin önüne geçilebilmesi adına hazırlandığı" belirtildi ve bu 12 maddelik kuralların benimsenmesi sonrasında ortaya çıkan sorunların önüne geçileceği aktarıldı.
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