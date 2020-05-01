AK Parti'nin 12 sosyal medya kuralı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın Sosyal Medya Etik Kuralları 12 maddelik kuralı açıklaması hem sosyal medya da hem de ülke gündeminde merak edilmeye başlandı. Söz konusu 12 maddelik kuralı Twitter hesabı üzerinden açıklayan Ünal, sosyal medyanın hayatı kolaylaştırması ve bilgiye ulaşma hızını kısaltmasının altını çizerek "AK Parti olarak hazırladığımız 'Sosyal Medya Etik Kuralları'nı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu kuralların her birine her bir teşkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecektir. Diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti beklemekteyiz." İfadelerine yer verdi.

“Bu mecrada etik kuralların belirlenmesi artık kaçınılmaz.”

Diğer kitle iletişim araçlarına göre bilgiye ulaşmada ve anlık yaşanılanları aktarmada çok önemli bir söz hakkı olan sosyal medyaya artık etik kuralların getirilmesinin şart olduğunun altını çizen Ünal,

"Bu kuralların eksikliğinden kaynaklanan problemler, her geçen gün kişi ve topluluklara yönelik zararların daha da büyümesine yol açmış, kötü niyetli kişi ya da grupların bu eksiklikten faydalanarak sosyal ağları nefret dilinin egemen olduğu, kişisel ve kurumsal hakların hiçe sayıldığı birer yalan ve iftira aracına dönüştürmelerine neden olmuştur. Bu durum etik kurallar dışında hukuki sorumlulukları da içermektedir." Açıklamasında bulundu.

AK Parti’nin 12 maddelik sosyal medya etik kuralları

Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması

Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması

Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması

İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi

Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması

İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması

Şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması

Sahte isimler üzerinden paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesapların görünürlüğünün artırılmaması

Kimi hassas dönemlerde toplumda infial yaratacak, genel bir korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, paylaşımlarda sağduyunun korunması

Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi

Alıntı yapılıyorsa, bilginin alıntılandığı kaynağın referans gösterilmesi

Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması.

Sosyal medyanın doğru kullanıldığında yardıma ihtiyacı olan vatandaşların kısa sürede yardım alabilmesi mümkünken suçu günahı olmayan kişilerin ise kısa sürede ciddi hakaretler ve küfürlere maruz kalmaları etik kuralları belirlenmesinde önemli rol oynamıştır diyen Ünal ayrıca, "Unutulmamalıdır ki özgürlüğümüzün sınırı, bir diğerinin özgürlüğünün başladığı yerdir. Zarar verici sonuçlar üretecek eylemlerin serbest bırakılması özgürlük değil, bizatihi özgürlüklerin kısıtlanması sonucunu doğurur. Bu manada özgürlüklerin sosyal medyada da korunması gerekmektedir." dedi.

Açıklamanın sonunda "üzerinde durulan bu maddelerin, toplumların genel ahlak kurallarının özgürlük adı altında çiğnenmesinin önüne geçilebilmesi adına hazırlandığı" belirtildi ve bu 12 maddelik kuralların benimsenmesi sonrasında ortaya çıkan sorunların önüne geçileceği aktarıldı.

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