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AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın görevden alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Süleyman Soylu’nun istifa kararını açıklaması sonrasında Lütfiye Selva Çam bazı açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın bu açıklamaları sonrasında görevden alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Peki Lütfiye Selva Çam kimdir? İşte ayrıntılar…

17 Nisan 2020 Cuma 13:04
AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın görevden alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Geçtiğimiz günlerde istifa kararını açıklayan Süleyman Soylu’nun bu kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilmesi ardından Soylu görevine devam etmişti. Soylu’nun istifa açıklaması sonrasında AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Çam’ın yaptığı bu paylaşım pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Bu kadar tepkinin gösterilmesi ardından ise AKP Kadın Kolları Başkanı Çam’ın görevden alındığı iddiası ortaya atıldı.

AKP Lütfiye Selva Çam ile İlgili Açıklama Yaptı

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklama kapsamında şu ifadelere yer verildi;

“AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam’ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Sn. Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir”

Lütfiye Selva Çam Kimdir?

Lütfiye Selva Çam, 7 Haziran 2015’ten bu yana AKP Ankara milletvekilidir. 1970 senesinde doğan Çam, ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yurt dışında ve içinde İnsan Kaynaları, yönetim, organizasyon ve eğitim alanında çalışmalarda bulundu. Genel Merkez Kadın Kolları İkinci Olağan Kongresi ile MKYK ve sonrasında MYK üyeliğine seçildi ve Ekonomik İşler Başkanı olarak göreve başladı. 2015 Haziran ve Kasım ayında Türkiye genel seçimlerinde AKP Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Kendisi TİKA Başkanı Serdar Çam ile evlidir ve üç çocuk sahibidir.

Son Güncelleme: 17.04.2020 13:04
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