Ali Babacan partisi kurucular kurulu listesi

Ali Babacan uzun süredir beklenen partisini bu hafta kuruyor. Vatandaşların merakla beklediği yeni partinin kuruluş tarihi birkaç kez ertelenmişti. Son gelen haberlere göre partinin bu hafta açıklanacağı bildirildi.

Ali Babacan’ın yeni partisi hakkında gelen son haberlere göre kuruluş dilekçesinin bu hafta İçişleri Bakanlığı’na verileceği yönünde. Adının DEVA Partisi (Demokrasi ve Atılım) olması beklenen partide kimlerin olacağı da merak ediliyordu. DEVA partisinin kurucu listesi açıklandı. Listede dikkat çeken isimler yer alıyor. İşte yeni partinin kurucu listesi;