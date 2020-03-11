Ali Babacan'ın DEVA partisinde hangi isimler yer alacak? Deva partsisi kurucular kurulu isim listesi

Ali Babacan tarafından kurulacak, beklenilen yeni parti hakkında gelişmeler yaşandı. Heyet, partinin kurulma dilekçesini iç işleri bakanlığına iletti. Kurulacak olan partinin adı ise Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olacağı belirtildi. Ali Babacanın yeni kuracağı partinin içerisinde kimler bulunmakta? Yazımızın içeriğinde yeni parti ile ilgili kurucular kurulu tam listesini açıkladık.

Ali Babacan’ın partisi DEVA Partisinde kimler olacak? İşte kurucular kurulu tam isim listesi

Eski bakan olan Ali Babacanın beklenilen yeni parti gelişmesi geçtiğimiz günlerde yaşanırken, heyet kuruluş dilekçesini de İçişleri Bakanlığına gönderdi. Partinin “Demokrasi ve Atılım Partisi” anlamına gelen ve kısaltmasıyla “DEVA” ismini aldığı açıklandı.

Sabah sularında Fox TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programa konuk olarak dahil olan Babacan farklı konulara değindi. Babacan yapmış olduğu açıklamalarda şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı'na dilekçe veriliyor, 90 kişilik kurucular kurulu bugün dilekçemizi veriyor. Partimizin tüzüğü ve programının son halini verdik. Bu sabah da heyetimiz resmî başvurumuzu yapacak"

Kulisten gelen bazı bilgilere bakılarak DEVA partisinin 90 kişilik bir kurucular kurulu listesi bulunduğunu söyleyebiliriz. Kurucular kurulunda Ali Babacan’ın dışında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selma Aliye Kavaf, eski Bilim ve Sanayi Bakanı Nihat Ergin ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin bulunmakta.

Ayrıca, AK Parti’de milletvekilliği yapmış olan kişiler de Babacan’ın yönetecek olduğu partinin kurucuları arasında bulunmakta. Bunlara ek olarak ise eski Çankırı Milletvekili İdris Şahin, eski Rize Milletvekili Hasan Karal, eski Adıyaman Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, eski Şanlı urfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin ve eski Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy ve AK Parti’den yakın zaman önce istifa ederek ayrılan İstanbul Milletvekili Mustafa Yener oğlu yeni DEVA partisinin kurucuları arasında bulunmakta.

Bununla birlikte, önceden AK Partinin Balıkesir Milletvekilliğini üstlenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ederek ayrılan Ahmet Edip Uğur da Babacan’ın yöneteceği partinin kurucuları arasında.

Kurucular kurulu isim listesi

DEVA Partisinin kurucular kurulu listesi ise şöyle:

Ali BABACAN

ANKARA - 1967

Yüksek Lisans

Endüstri Mühendisi

Abdurrahim AKSOY

TATVAN - 1959

Lisans

İş İnsanı

Abdurrahman BİLGİÇ

ADIYAMAN - 1963

Lisans

Emekli Büyükelçi

Abdurrahman Müfit YETKİN

ŞANLIURFA - 1953

Lisans

İş İnsanı

Ahmet Burçin YERELİ

İZMİR - 1967

Doktora

Akademisyen

Ahmet Edip UĞUR

BALIKESİR - 1950

Lisans

İş İnsanı

Ahmet ERGİN

BAĞDAT - 1976

Yüksek Lisans

Yönetici

Ahmet Faruk ÜNSAL

DİYARBAKIR - 1963

Lisans

Makine Mühendisi

Ali İhsan MERDANOĞLU

BİSMİL - 1963

Lise

Çiftçi

Ali Rıza BABAOĞLAN

DİYARBAKIR - 1986

Lisans

Bilgisayar Mühendisi

Ali Ufuk YAŞAR

İZMİT - 1963

Lise

Yönetici

Altuğ ANKARALI

BARTIN - 1994

Lisans

Yazılım Mühendisi

Arzu KILIÇLAR

ANKARA - 1974

Doktora

Akademisyen

Ayşe Ezgi YILDIRIM

İSTANBUL - 1984

Doktora

Akademisyen

Bahar EKŞİ

İSTANBUL - 1986

Yüksek Lisans

Öğretim Görevlisi

Baran Deniz BAĞATUR

YENİMAHALLE - 1998

Lise

Öğrenci

Bekir Sıtkı ASLAN

ADIYAMAN - 1954

Doktora

Doktor

Bilgehan ÇETİNER

SORGUN - 1975

Doktora

Akademisyen

Birol AYDEMİR

İLİÇ - 1966

Yüksek Lisans

İktisatçı

Burak DALGIN

BURSA - 1978

Yüksek Lisans

Mühendis

Burcu YAĞAN

YENİMAHALLE - 1992

Lisans

İş İnsanı

Bünyamin ÜNLÜ

DURAĞAN - 1996

Lisans

İlâhiyatçı

Canberk DEMİRCİ

BORNOVA - 1995

Lisans

Yazılım Mühendisi

Cavit DAĞDAŞ

SİİRT - 1955

Yüksek Lisans

Ekonomist

Cem AVŞAR

BAKIRKÖY - 1988

Lisans

İş İnsanı

Cennet USLU

ILGAZ - 1972

Doktora

Akademisyen

Deniz KARAKULLUKÇU

ŞİŞLİ - 1999

Lise

Öğrenci

Doğa ŞANLIOĞLU

SARIYER - 1992

Yüksek Lisans

Avukat

Elif ESEN

İSTANBUL - 1969

Yüksek Lisans

İşletmeci

Essum ASLAN

ŞANLIURFA - 1983

Yüksek Lisans

İş İnsanı

Evrim RIZVANOĞLU

VAN - 1980

Lisans

İş İnsanı

Fahriye Oya KUYUMCU

ANKARA - 1969

Yüksek Lisans

Mimar

Fazıl Hüsnü ERDEM

KARAKOÇAN - 1964

Doktora

Akademisyen

Ferayi ÖKMEN

BİTLİS - 1961

Lisans

Mühendis

Furkan AYDOĞAN

KARATAY - 1997

Lisans

Öğretmen

Gül Didem PEKUZ

AĞRI - 1990

Lisans

Avukat

Gülay GÖKTÜRK

İSTANBUL - 1949

Lise

Gazeteci

Gülçin AVŞAR

EREĞLİ - 1985

Lisans

Avukat

Haldun HAKCI

ANKARA - 1955

Lise

Tüccar

Hasan CANPOLAT

ANKARA - 1963

Doktora

Emekli

Hasan KARAL

RİZE - 1973

Yüksek Lisans

İlâhiyatçı

Hatice Dudu ÖZKAL

BOLVADİN - 1966

Lisans

İlâhiyatçı

Hatice Selvi DEMİREL

NİĞDE - 1971

Lisans

Mühendis

Hüseyin NALBANTOĞLU

BAKIRKÖY - 1994

Lisans

Yönetici

İbrahim Alper AKALIN

GAZİANTEP - 1984

Yüksek Lisans

Mühendis

İbrahim DÖNEŞTAŞ

İZMİR - 1959

Lisans

Tüccar

İbrahim GEZER

AKÇADAĞ - 1965

Doktora

Akademisyen

İbrahim Halil ÇANAKÇI

HOŞ - 1962

Yüksek Lisans

Ekonomist

İdris ŞAHİN

ORTA - 1974

Lisans

Avukat

İhsan GÜNAYDIN

TONYA - 1969

Doktora

Akademisyen

İlker ÇELİK

ÇEKEREK - 1974

Lise

İş İnsanı

Kadir can KÖŞDERE

KADIKÖY - 1991

Lisans

İşletmeci

Kadriye Esra AYGÜN

SİVEREK - 1970

Yüksek Lisans

Mühendis

Kemal Can GÜR

GÖLCÜK - 1991

Lisans

İş İnsanı

Kerem ALTUN

EKREK - 1955

Lisans

Öğretmen

Kerem YAVAŞÇA

KEÇİÖREN - 1986

Doktora

Akademisyen

Mahmut Sami TOPBAŞ

KONYA - 1972

İlköğretim

Sanayici

Medeni YILMAZ

ERENCİK - 1954

Lisans

Doktor

Mehmet AVCI

VAN - 1985

Lise

İş İnsanı

Mehmet Emin EKMEN

BATMAN - 1975

Yüksek Lisans

Avukat

Mehmet ŞANVER

YOZGAT - 1957

Yüksek Lisans

Emekli Asker

Meltem GÜRLER

AYDIN - 1966

Yüksek Lisans

Psikolog

Merve MOHAMEHMETOĞLU KELEŞ

İSTANBUL - 1979

Lisans

Sanayici

Metin GÜRCAN

OSMANİYE - 1976

Doktora

Akademisyen

Metin KAŞIKOĞLU

DÜZCE - 1966

Lisans

Avukat

Muhammed İkbal SEYDA

CİZRE - 1989

Lisans

İşletmeci

Musa Malik YILDIRIM

TRABZON - 1964

Lise

İş İnsanı

Mustafa ERGEN

KONYA - 1978

Doktora

Mühendis

Mustafa Nuri AKBULUT

ERZURUM - 1957

Lisans

Avukat

Mustafa SATICI

BOZOVA - 1971

Lisans

Ekonomist

Mustafa UÇAK

GÜMÜŞGÖZE - 1963

Yüksek Lisans

Sanayici

Mustafa YENEROĞLU

BAYBURT - 1975

Yüksek Lisans

Avukat

Münevver Helin FIRAT

KAHTA - 1975

Lisans

Serbest Meslek

Nazlı Seda VURAL

ANKARA - 1993

Yüksek Lisans

Girişimci

Nevim BİLİCİ

ÇAYKARA - 1967

Lisans

Ev Hanımı

Nihat ERGÜN

ÇINARLI - 1962

İktisatçı

Yüksek Lisans

Oğuzhan AYGÖREN

DENİZLİ - 1980

Doktora

Akademisyen

Ömer Rıfat GENCAL

ÜSKÜDAR - 1969

Lisans

Bankacı

Ramiz ONGUN

KOZAN - 1947

Lisans

Veteriner

Rojhat ÖLMEZ

HAKKARİ - 1996

Lisans

Stajyer Avukat

Sadullah ERGİN

ANTAKYA - 1964

Lisans

Avukat

Sanem OKTAR ÖĞÜT

İZMİR - 1970

Lisans

Girişimci

Sedat KADIOĞLU

HINIS - 1964

Lisans

Emekli Bürokrat

Selma Aliye KAVAF

DENİZLİ - 1962

Doktora

Öğretmen

Seyit Halil ÖZSOY

KIZIK - 1948

Lisans

Diş Hekimi

Tuğba TAPSIZ

KADİRLİ - 1993

Lisans

Siyaset Bilimci

Tunahan ELMAS

GÖLCÜK - 1995

Lisans

Stajyer Avukat

Yasemin BİLGEL

Yüksek Lisans

Öğretim Görevlisi

Zehra Zeynep DERELİ

İSTANBUL - 1977

Yüksek Lisans

Eğitimci

Zeynep TATAR

OF - 1989

Lisans

Marka Müdürü