Ali Babacan'ın DEVA partisinde hangi isimler yer alacak? Deva partsisi kurucular kurulu isim listesi

Ali Babacan tarafından kurulacak, beklenilen yeni parti hakkında gelişmeler yaşandı. Heyet, partinin kurulma dilekçesini iç işleri bakanlığına iletti. Kurulacak olan partinin adı ise Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olacağı belirtildi. Ali Babacanın yeni kuracağı partinin içerisinde kimler bulunmakta? Yazımızın içeriğinde yeni parti ile ilgili kurucular kurulu tam listesini açıkladık.
Ali Babacan’ın partisi DEVA Partisinde kimler olacak? İşte kurucular kurulu tam isim listesi
Eski bakan olan Ali Babacanın beklenilen yeni parti gelişmesi geçtiğimiz günlerde yaşanırken, heyet kuruluş dilekçesini de İçişleri Bakanlığına gönderdi. Partinin “Demokrasi ve Atılım Partisi” anlamına gelen ve kısaltmasıyla “DEVA” ismini aldığı açıklandı.
Sabah sularında Fox TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programa konuk olarak dahil olan Babacan farklı konulara değindi. Babacan yapmış olduğu açıklamalarda şunları söyledi:
"İçişleri Bakanlığı'na dilekçe veriliyor, 90 kişilik kurucular kurulu bugün dilekçemizi veriyor. Partimizin tüzüğü ve programının son halini verdik. Bu sabah da heyetimiz resmî başvurumuzu yapacak"
Kulisten gelen bazı bilgilere bakılarak DEVA partisinin 90 kişilik bir kurucular kurulu listesi bulunduğunu söyleyebiliriz. Kurucular kurulunda Ali Babacan’ın dışında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selma Aliye Kavaf, eski Bilim ve Sanayi Bakanı Nihat Ergin ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin bulunmakta.
Ayrıca, AK Parti’de milletvekilliği yapmış olan kişiler de Babacan’ın yönetecek olduğu partinin kurucuları arasında bulunmakta. Bunlara ek olarak ise eski Çankırı Milletvekili İdris Şahin, eski Rize Milletvekili Hasan Karal, eski Adıyaman Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, eski Şanlı urfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin ve eski Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy ve AK Parti’den yakın zaman önce istifa ederek ayrılan İstanbul Milletvekili Mustafa Yener oğlu yeni DEVA partisinin kurucuları arasında bulunmakta.
Bununla birlikte, önceden AK Partinin Balıkesir Milletvekilliğini üstlenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ederek ayrılan Ahmet Edip Uğur da Babacan’ın yöneteceği partinin kurucuları arasında.
Kurucular kurulu isim listesi
DEVA Partisinin kurucular kurulu listesi ise şöyle:
Ali BABACAN
ANKARA - 1967
Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisi
Abdurrahim AKSOY
TATVAN - 1959
Lisans
İş İnsanı
Abdurrahman BİLGİÇ
ADIYAMAN - 1963
Lisans
Emekli Büyükelçi
Abdurrahman Müfit YETKİN
ŞANLIURFA - 1953
Lisans
İş İnsanı
Ahmet Burçin YERELİ
İZMİR - 1967
Doktora
Akademisyen
Ahmet Edip UĞUR
BALIKESİR - 1950
Lisans
İş İnsanı
Ahmet ERGİN
BAĞDAT - 1976
Yüksek Lisans
Yönetici
Ahmet Faruk ÜNSAL
DİYARBAKIR - 1963
Lisans
Makine Mühendisi
Ali İhsan MERDANOĞLU
BİSMİL - 1963
Lise
Çiftçi
Ali Rıza BABAOĞLAN
DİYARBAKIR - 1986
Lisans
Bilgisayar Mühendisi
Ali Ufuk YAŞAR
İZMİT - 1963
Lise
Yönetici
Altuğ ANKARALI
BARTIN - 1994
Lisans
Yazılım Mühendisi
Arzu KILIÇLAR
ANKARA - 1974
Doktora
Akademisyen
Ayşe Ezgi YILDIRIM
İSTANBUL - 1984
Doktora
Akademisyen
Bahar EKŞİ
İSTANBUL - 1986
Yüksek Lisans
Öğretim Görevlisi
Baran Deniz BAĞATUR
YENİMAHALLE - 1998
Lise
Öğrenci
Bekir Sıtkı ASLAN
ADIYAMAN - 1954
Doktora
Doktor
Bilgehan ÇETİNER
SORGUN - 1975
Doktora
Akademisyen
Birol AYDEMİR
İLİÇ - 1966
Yüksek Lisans
İktisatçı
Burak DALGIN
BURSA - 1978
Yüksek Lisans
Mühendis
Burcu YAĞAN
YENİMAHALLE - 1992
Lisans
İş İnsanı
Bünyamin ÜNLÜ
DURAĞAN - 1996
Lisans
İlâhiyatçı
Canberk DEMİRCİ
BORNOVA - 1995
Lisans
Yazılım Mühendisi
Cavit DAĞDAŞ
SİİRT - 1955
Yüksek Lisans
Ekonomist
Cem AVŞAR
BAKIRKÖY - 1988
Lisans
İş İnsanı
Cennet USLU
ILGAZ - 1972
Doktora
Akademisyen
Deniz KARAKULLUKÇU
ŞİŞLİ - 1999
Lise
Öğrenci
Doğa ŞANLIOĞLU
SARIYER - 1992
Yüksek Lisans
Avukat
Elif ESEN
İSTANBUL - 1969
Yüksek Lisans
İşletmeci
Essum ASLAN
ŞANLIURFA - 1983
Yüksek Lisans
İş İnsanı
Evrim RIZVANOĞLU
VAN - 1980
Lisans
İş İnsanı
Fahriye Oya KUYUMCU
ANKARA - 1969
Yüksek Lisans
Mimar
Fazıl Hüsnü ERDEM
KARAKOÇAN - 1964
Doktora
Akademisyen
Ferayi ÖKMEN
BİTLİS - 1961
Lisans
Mühendis
Furkan AYDOĞAN
KARATAY - 1997
Lisans
Öğretmen
Gül Didem PEKUZ
AĞRI - 1990
Lisans
Avukat
Gülay GÖKTÜRK
İSTANBUL - 1949
Lise
Gazeteci
Gülçin AVŞAR
EREĞLİ - 1985
Lisans
Avukat
Haldun HAKCI
ANKARA - 1955
Lise
Tüccar
Hasan CANPOLAT
ANKARA - 1963
Doktora
Emekli
Hasan KARAL
RİZE - 1973
Yüksek Lisans
İlâhiyatçı
Hatice Dudu ÖZKAL
BOLVADİN - 1966
Lisans
İlâhiyatçı
Hatice Selvi DEMİREL
NİĞDE - 1971
Lisans
Mühendis
Hüseyin NALBANTOĞLU
BAKIRKÖY - 1994
Lisans
İbrahim Alper AKALIN
GAZİANTEP - 1984
Yüksek Lisans
Mühendis
İbrahim DÖNEŞTAŞ
İZMİR - 1959
Lisans
Tüccar
İbrahim GEZER
AKÇADAĞ - 1965
Doktora
Akademisyen
İbrahim Halil ÇANAKÇI
HOŞ - 1962
Yüksek Lisans
Ekonomist
İdris ŞAHİN
ORTA - 1974
Lisans
Avukat
İhsan GÜNAYDIN
TONYA - 1969
Doktora
Akademisyen
İlker ÇELİK
ÇEKEREK - 1974
Lise
İş İnsanı
Kadir can KÖŞDERE
KADIKÖY - 1991
Lisans
İşletmeci
Kadriye Esra AYGÜN
SİVEREK - 1970
Yüksek Lisans
Mühendis
Kemal Can GÜR
GÖLCÜK - 1991
Lisans
İş İnsanı
Kerem ALTUN
EKREK - 1955
Lisans
Öğretmen
Kerem YAVAŞÇA
KEÇİÖREN - 1986
Doktora
Akademisyen
Mahmut Sami TOPBAŞ
KONYA - 1972
İlköğretim
Sanayici
Medeni YILMAZ
ERENCİK - 1954
Lisans
Doktor
Mehmet AVCI
VAN - 1985
Lise
İş İnsanı
Mehmet Emin EKMEN
BATMAN - 1975
Yüksek Lisans
Avukat
Mehmet ŞANVER
YOZGAT - 1957
Yüksek Lisans
Emekli Asker
Meltem GÜRLER
AYDIN - 1966
Yüksek Lisans
Psikolog
Merve MOHAMEHMETOĞLU KELEŞ
İSTANBUL - 1979
Lisans
Sanayici
Metin GÜRCAN
OSMANİYE - 1976
Doktora
Akademisyen
Metin KAŞIKOĞLU
DÜZCE - 1966
Lisans
Avukat
Muhammed İkbal SEYDA
CİZRE - 1989
Lisans
İşletmeci
Musa Malik YILDIRIM
TRABZON - 1964
Lise
İş İnsanı
Mustafa ERGEN
KONYA - 1978
Doktora
Mühendis
Mustafa Nuri AKBULUT
ERZURUM - 1957
Lisans
Avukat
Mustafa SATICI
BOZOVA - 1971
Lisans
Ekonomist
Mustafa UÇAK
GÜMÜŞGÖZE - 1963
Yüksek Lisans
Sanayici
Mustafa YENEROĞLU
BAYBURT - 1975
Yüksek Lisans
Avukat
Münevver Helin FIRAT
KAHTA - 1975
Lisans
Serbest Meslek
Nazlı Seda VURAL
ANKARA - 1993
Yüksek Lisans
Girişimci
Nevim BİLİCİ
ÇAYKARA - 1967
Lisans
Ev Hanımı
Nihat ERGÜN
ÇINARLI - 1962
İktisatçı
Yüksek Lisans
Oğuzhan AYGÖREN
DENİZLİ - 1980
Doktora
Akademisyen
Ömer Rıfat GENCAL
ÜSKÜDAR - 1969
Lisans
Bankacı
Ramiz ONGUN
KOZAN - 1947
Lisans
Veteriner
Rojhat ÖLMEZ
HAKKARİ - 1996
Lisans
Stajyer Avukat
Sadullah ERGİN
ANTAKYA - 1964
Lisans
Avukat
Sanem OKTAR ÖĞÜT
İZMİR - 1970
Lisans
Girişimci
Sedat KADIOĞLU
HINIS - 1964
Lisans
Emekli Bürokrat
Selma Aliye KAVAF
DENİZLİ - 1962
Doktora
Öğretmen
Seyit Halil ÖZSOY
KIZIK - 1948
Lisans
Diş Hekimi
Tuğba TAPSIZ
KADİRLİ - 1993
Lisans
Siyaset Bilimci
Tunahan ELMAS
GÖLCÜK - 1995
Lisans
Stajyer Avukat
Yasemin BİLGEL
Yüksek Lisans
Öğretim Görevlisi
Zehra Zeynep DERELİ
İSTANBUL - 1977
Yüksek Lisans
Eğitimci
Zeynep TATAR
OF - 1989
Lisans
Marka Müdürü