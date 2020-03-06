Ali Babacan'ın partisini ne zaman açacak? Tarih için bilgiler geliyor!

AK Parti’den ayrıldıktan sonra yeni bir parti kuracağını açıklayan Ali Babacan’ın parti kurma sürecinin 14 Mart günü sonlanacağı belirtildi.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan Ali Babacan, yeni partisi için sahaya indi ve 30 farklı üniversitenin öğrencileriyle buluştu. Ali Babacan üniversiteliler ile yaptığı söyleyişiden kareleri kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Ali Babacan’ın partisi ne zaman kurulacak?

Babacan yaptığı paylaşımda, ‘’30 farklı üniversiteden öğrencilerimizle buluştuk. Ülkemizin temel sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirdiğimiz etkinliğin hatıra fotoğrafını buraya bırakıyorum #sizidinliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Ali Babacan’ın Genel Başkanlığını yapacağı yeni partinin Aralık ayının sonunda kurulması planlanıyordu. Ancak partinin kurulumu birkaç kez ertelendi. Son olarak Şubat ayında açılacağı bildirilen parti için tekrar açıklama yapılarak Mart ayında duyurulacağı belirtildi. Yeni Partinin 14 Mart 2020 tarihinde açılacağı söyleniyor.