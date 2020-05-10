Ankara Büyükşehir Belediyesi Covid-19 yardımlarına AKP ve MHP üyelerinden engel!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aldığı karar ile birlikte toplu taşıma hizmeti veren esnafa verilecek destek konusu gündeme getirildi. Konunun gündeme getirilmesi sonrasında Belediye Başkanına verilmesi gereken borçlandırma yetkisine AKP ve MHP yetkilileri tarafından ret geldi.

Mamak Belediye Başkanı AKP’li Belediye Başkanı Murat Köse borçlanma yetkisinin 100 milyon TL ile sınırlandırılması talebinde bulundu.

AKP’liler itiraz etti

Halka anlatacağız

Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince, belediye bütçesinin %10’unu aşmamak şartı ile belediye başkanına borçlanma yetkisinin verilmesi istendi. Bunun üzerine AKP’li üyeler, “Gelirlerin yüzde 10’u değil, 100 milyon TL kadar borçlanma yetkisi verilsin” önerisi getirdi. ABB Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, öneriye tepki göstererek, “Önceki dönemlerde bu tip kararlar geçirilmiş Meclis’ten. İnsanlar aç, zor durumda. Şimdi yardım etmeyeceğiz de ne zaman edeceğiz”

ABB Belediye Başkanı görevinde bulunan Mansur Yavaş, borçlanma yetkisi konusunda AKP ve MHP’li belediye üyelerinin ret cevabı vermesi üzerine “siyasi sorumluluğu” olacağını dile getirdi. Halka yapılmak istenen yardımların önünü kestikleri için halka hesap vereceklerini söyleyen Mansur Yavaş “otobüslerde, reklam panolarında bunları halka anlatacağız.” Dedi.

Önceki dönemlerde kabul edilmişti

Belediye başkanı Mansur Yavaş geçmiş dönemlerde belediye başkanına, belediye bütçesini %10 aşmayacak şekilde borçlandırma yetkisi verildiğini ve AKP üyeleri ret vermeden kabul ettikleri söylendi.

Covid-19 sürecinde yardımlara müdahale edilmemesi gerektiğinde karşı çıkılmadan birlik olunması gerektiği eklendi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 14:53