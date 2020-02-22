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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dar gelirli 5 bin öğrenci'ye kartla bedava kahvaltı imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi dar gelirli 5 bin öğrenciye kahvaltı kartı imkanı sağlayacak. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler bu kart sayesinde bedava kahvaltı yapabilecek.

22 Şubat 2020 Cumartesi 18:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dar gelirli 5 bin öğrenci'ye kartla bedava kahvaltı imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası’yla öğrencileri düşünen bir proje için anlaşma sağladı. Bu anlaşmaya göre ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere “Simit Kahvaltı Kartı” verilecek. 5 bin kadar öğrenciye verilecek bu kart sayesinde öğrenciler ücret ödemeden simit alıp kahvaltı yapabilecek.

Her Gün Simitler Ücretsiz Olacak

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, büyükşehir belediyesiyle ortak bir proje geliştirdiklerini ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrencileri tespit edip simit kahvaltı kartı çıkaracaklarını belirtti. Bu kart sayesinde öğrenciler sabah saatlerinde ve günün her saatinde ücretsiz simit alabilecek.

Sokak Simitçileri Esnaf Odası’na Geçiyor

Sokak simitçileriyle ilgili de açıklama yapan Delibaş, camekanlı ürün dağıtımı işini de bundan sonra simitçi esnafının yapacağını söyledi. Savaş Delibaş açıklamalarına şunları da ekledi: “Ankara simidimizin işin ehli olan ustalarımızın ellerinde olması bizim içimizi rahatlatıyor. Sokakta, okullar, kafeler dahil birçok yerde eski tadı yakalayacağız''.

Son Güncelleme: 22.02.2020 18:07
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