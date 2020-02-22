Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dar gelirli 5 bin öğrenci'ye kartla bedava kahvaltı imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası’yla öğrencileri düşünen bir proje için anlaşma sağladı. Bu anlaşmaya göre ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere “Simit Kahvaltı Kartı” verilecek. 5 bin kadar öğrenciye verilecek bu kart sayesinde öğrenciler ücret ödemeden simit alıp kahvaltı yapabilecek.
Her Gün Simitler Ücretsiz Olacak
Sokak Simitçileri Esnaf Odası’na Geçiyor
Sokak simitçileriyle ilgili de açıklama yapan Delibaş, camekanlı ürün dağıtımı işini de bundan sonra simitçi esnafının yapacağını söyledi. Savaş Delibaş açıklamalarına şunları da ekledi: “Ankara simidimizin işin ehli olan ustalarımızın ellerinde olması bizim içimizi rahatlatıyor. Sokakta, okullar, kafeler dahil birçok yerde eski tadı yakalayacağız''.