İstanbul 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116894
ALTIN
391.500
DOLAR
6.8489
STERLİN
8.5502
EURO
7.6895
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Atatürk Orman Çiftliği'nde yine katliam

Geçtiğimiz yıllarda tartışmaların odağı haline gelen Atatürk Orman Çiftliği yine tartışmaların odağı oldu. AOÇ arazisinin bir kısmı Milli Savunma Bakanlığı’na kiralandı. Bakanlık burada yapılaşmaya gidecek.

03 Temmuz 2020 Cuma 13:50
Atatürk Orman Çiftliği'nde yine katliam
Takip Et:

Atatürk Orman Çiftliği yine tartışmaların odağı haline geldi. AOÇ arazisinin bir kısmı Milli Savunma Bakanlığı’na kiralandı. Bakanlık burada yapılaşmaya gidecek. Tarım arazisinin yapılaşmaya açılacağı açıklandı.  250 bin metrekareli alanda Milli Savunma Bakanlığı’nın binaları inşa edilecek.

Ankara Valiliği tarafından açıklama yetkisi verilen Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, normalde birinci derecede doğal ve tarihi bir alan olan bölgenin askeri alan olmasına karar verildi. Bu bölgede Özel Kuvvetlerin konuşlanma ihtiyacı karşılanacak.


Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı imar planı çıkmasına karşı çıktı. Başkan bu arazinin tarım arazisi olduğunu dile getirdi. Bu bölgenin imara ve yapılaşmaya açılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Belediyenin yaptığı açıklamada ‘’Arazinin askeri bir alana uygun olmadığını, askeri imara açılmasının kanunlara aykırı olduğunu dile getirmek istiyoruz. Kanuna göre Etimesgut Askeri Havaalanı Engelsiz Saha Sınırı içinde kalıyor bu arazi. Kiralanan yerde yapılaşma olmaması gerekiyor’’ dendi.

AOÇ Küçülüyor

1925 yılı itibariyle açılışı yapılan AOÇ, 55 bin 540 dekar araziye sahipti. Bu arazi 2015 yılında 33 bin 256 dekara düştü.


Son Güncelleme: 03.07.2020 13:50
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Silahlı Kuvvetleri kanun teklifi mecliste görüşülecek
Türk Silahlı Kuvvetleri kanun teklifi mecliste görüşülecek
Melih Gökçek İstanbul'da oluşan Hortumu Ekrem İmamoğlu'na bağladı!
Melih Gökçek İstanbul'da oluşan Hortumu Ekrem İmamoğlu'na bağladı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sinop'a 19 Milyon TL'lik yatırımlarda bulundu
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sinop'a 19 Milyon TL'lik yatırımlarda bulundu
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden uzaklaştırıldı
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden uzaklaştırıldı
Soyer'den İzmir bayrağı ve İzmir parası tartışmalarına yanıt gecikmedi
Soyer'den İzmir bayrağı ve İzmir parası tartışmalarına yanıt gecikmedi
Yaşanan pandemi sürecinde Bakan Koca'nın takipçi sayısı 10 milyon kişi oldu
Yaşanan pandemi sürecinde Bakan Koca'nın takipçi sayısı 10 milyon kişi oldu

Popüler Haberler

2020 KPSS Lisans başvuruları başladı! KPSS Sınav ücreti ne kadar?
Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Göz bozukluğundan malulen erken emeklilik şartları nelerdir?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlandı
Kentsel dönüşüm 48 ay kira yardımı başvuru ekranı ve şartları
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.