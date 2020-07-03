Atatürk Orman Çiftliği'nde yine katliam

Atatürk Orman Çiftliği yine tartışmaların odağı haline geldi. AOÇ arazisinin bir kısmı Milli Savunma Bakanlığı’na kiralandı. Bakanlık burada yapılaşmaya gidecek. Tarım arazisinin yapılaşmaya açılacağı açıklandı. 250 bin metrekareli alanda Milli Savunma Bakanlığı’nın binaları inşa edilecek.

Ankara Valiliği tarafından açıklama yetkisi verilen Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, normalde birinci derecede doğal ve tarihi bir alan olan bölgenin askeri alan olmasına karar verildi. Bu bölgede Özel Kuvvetlerin konuşlanma ihtiyacı karşılanacak.

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı imar planı çıkmasına karşı çıktı. Başkan bu arazinin tarım arazisi olduğunu dile getirdi. Bu bölgenin imara ve yapılaşmaya açılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Belediyenin yaptığı açıklamada ‘’Arazinin askeri bir alana uygun olmadığını, askeri imara açılmasının kanunlara aykırı olduğunu dile getirmek istiyoruz. Kanuna göre Etimesgut Askeri Havaalanı Engelsiz Saha Sınırı içinde kalıyor bu arazi. Kiralanan yerde yapılaşma olmaması gerekiyor’’ dendi.

AOÇ Küçülüyor

1925 yılı itibariyle açılışı yapılan AOÇ, 55 bin 540 dekar araziye sahipti. Bu arazi 2015 yılında 33 bin 256 dekara düştü.