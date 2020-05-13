Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde atılan adımlarla tutarın 240 milyar TL olduğunu duyurdu. Bakan Albayrak, bu tutarın milli gelirin yüzde 5’i kadar olduğunun altını çizerek, açıklamış olduğu tutarın yalnızca devreye alınan miktarı olduğunu anlattı.
Bakan Albayrak: koronavirüs desteklerinde Türkiye dünya genelinde en iyi ülkeler arasında yer alıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs sürecinde verilen desteklerde Türkiye'nin dünya genelinde en iyi konumdaki ülkeler arasında yer aldığını açıkladı. Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında atılan adımlarda tutarın 240 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu.
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