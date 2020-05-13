Bakan Albayrak: koronavirüs desteklerinde Türkiye dünya genelinde en iyi ülkeler arasında yer alıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde atılan adımlarla tutarın 240 milyar TL olduğunu duyurdu. Bakan Albayrak, bu tutarın milli gelirin yüzde 5’i kadar olduğunun altını çizerek, açıklamış olduğu tutarın yalnızca devreye alınan miktarı olduğunu anlattı.

‘’Türkiye, dünya genelinde en iyi konumdaki ülkeler arasında yer alıyor.’’

Ekonomik büyüklüğe bağlı olarak bu tutarın 525 milyar TL’ye denk olduğunu konuşan Bakan, Türkiye’nin salgın anlamında desteğini milli gelir oranında dünya genelinde en iyi noktadaki ülkeler arasında yer aldığını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:24