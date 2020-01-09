Bakan Albayrak'tan çiftçilere yüzde 9 faiz ve 5 yıl vadeli yapılandırma müjdesi

Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada bir konuşma yaparak ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini belirten Bakan Albayrak, bu yıl gıda enflasyonunda çok önemli yerlere geldiğimizi kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, söz konusu yapılandırma ile ilgili yaptığı açıklamasında ayrıca, "Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz" diye konuştu.