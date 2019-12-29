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Bakan Hulusi Akar'ın Suriye sınırındaki net mesajı; Buradan çıkmıyoruz!

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınırı sıfır noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile yaptığı toplantıda net mesajlar verdi. Bakan Akar, İdlib gelişmeleri ile ilgili 12 gözlem noktalarında kalınacağını ve buradan çıkılmayacağını söyledi.

29 Aralık 2019 Pazar 12:13
Bakan Hulusi Akar'ın Suriye sınırındaki net mesajı; Buradan çıkmıyoruz!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ile İdlib'de yaşanan saldırılarla ilgili Suriye sınırındaki sıfır noktasına giderek burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle bir toplantı yaptı. Gerçekleşen kritik toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal  katıldı.

Toplantı öncesinde bölgede bulunan birliklerin komutanlarıyla bir araya gelen Bakan AKAR, brifing alarak talimatlar verdi.

Daha sonra TSK Komuta kademesi ile bir araya gelen Akar, Suriye'nin kuzey bölgesinde yaşanan gelişmeleri ve İdlib'de meydana gelen saldırıları değerlendirdi. Toplantı sonrasında çok önemli açıklamalar yapan Bakan Akar net mesajlar da verdi. 

Verilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla uygulayan Türk askerinin bundan sonra da görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini aktaran MSB Bakanı Akar, "Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki bizim tek hedefimiz teröristler, terör örgütleri. Bunlara karşı mücadele yürütüyoruz. Bizim oradaki etnik ve dini gruplara yönelik ayrım yapmamız söz konusu değil. Araplar, Kürtler, Aramiler, Keldaniler, Yahudiler, Hristiyanlara karşı bizim herhangi bir tavrımız, hareketimiz, operasyonumuz kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sınırlarının korunması amacıyla terör koridoruna izin vermemek üzere çalıştıklarını aktaran Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'yla söz konusu terör koridoru tamamen parçalanmıştır. Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz dedik ve etmedik. Diğer taraftan bir barış koridoru oluşması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuşarak ABD ve Rusların da verdikleri sözlerin arkasında durmasını ve ayrıca mutabakat muhtırasındaki sözleri yerine getirmelerini beklediklerini kaydetti.


İdlib'de son dönemde yaşanan saldırılarla ilgili de konuşan MSB Bakanı Akar, konuşmasında; "Saldırılar sonrasında İdlib'de son dönemde 280 bin, toplamda ise 1 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Akar, "Bu baskı devam ettiği takdirde önemli bir göç dalgasına daha sebep olur. 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimizi ağırlamakta olan Türkiye için bu ilave yük ağır gelecektir. Dolayısıyla bu göçün önlenmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gayret va çabaları doğrultusu sonrasındaki hedeflerinin bundan sonra rejim tarafından daha fazla zarar verilmesine engellemek olduğunu vurgulayan Bakan Hulusu Akar, " 12 gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık vereceklerdir. Oradaki arkadaşlarımız bulundukları yeri sonuna kadar savunacaktır. TSK olarak gözümüz onların üzerindedir. 24 saat onları takip ediyoruz. İlgili arkadaşlarımız tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu şekilde oradaki varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.


 

Anahtar Kelimeler:
TSKHulusi AkarIdlibSuriye
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