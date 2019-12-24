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Bakan Kurum'dan İBB'ye tepki; Tek taraflı Kanal İstanbul projesinden çekilemez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul projesinden tak taraflı olarak çekildiğini açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili bir açıklama yaparak İBB'nin böyle bir hakkı olmadığını söyledi.

24 Aralık 2019 Salı 23:31
Bakan Kurum'dan İBB'ye tepki; Tek taraflı Kanal İstanbul projesinden çekilemez

Ankara'da  düzenlenen 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planları' konferansında bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılması düşünülen projeler ile ilgili 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylem planladıklarını söyleyen Bakan Kurum, bu eylem planlatının şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti.

Şehre özgü akıllı şehir stratejileri ve yol haritalarıyla akıllı şehir ağları oluşturduklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, şehirleri tüm bileşenleriyle tespit ederek daha da yaşanabilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kanal İstanbul Projesi ile ilglide İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve bol miktarda yeşil alanla birlikte daha nefes alınabilecek bir şehir oluşturacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, İBB'nin bu projeden çekilme kararı almasıyla ilgili de konuşarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok. Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmedik. Bir vatandaşın, bireyin, şirketin arsa toplaması söz konusu değildir." dedi.

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:31
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