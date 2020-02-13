Bakan Pakdemir'li makam odasında çamaşır suyuyla sahte gıda deneyi yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son günlerde kamu oyunu oldukça fazla meşgul eden sahte gıda ve özellikle döner etleri üzerindeki bakterilerin çamaşır suyu ile temizlendiği yönündeki iddialar üzerine makam odasında bir deney gerçekleştirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz ay en çok konuşulan konulardan biri olan "tavuk dönerde bakterilerin çamaşır suyuyla temizlenmesi" iddialaraı ile ilgili Bakanı Pakdemirli, ortaya atılan bu iddianın tamamen yalan olduğunu çünkü kendisinin de tavuk etlerini çamaşır suyuna batırarak deney yaptığını ve durumu gözlendiğini söyledi. Pakdemirli açıklamsında, “Geçen gün bir haber çıktı. ‘Dönerde çamaşır suyu’ diye. Cumhurbaşkanımız da beni aradı. ‘Bu ne?’ dedi. Makamda tavuk etlerini çamaşır suyuna bastırdım, ne olacak diye deniyorum. ‘Renk değişimi var mı?’ diye baktık. Söz konusu değil” ifadelerini kullanarak piyasalarda sahte gıdalara ilişkin çıkan haberlerin 'çoğunun' yalan olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çayda boya, kaşar peynirinde patates, dönerde çamaşır suyu... Bunların yüzde 90’ı yalan. Kaşar peynirinin içerisine patatesi tutturamazsınız. Tutturacak usta varsa bravo. Geçen gün bir haber çıktı. ‘Dönerde çamaşır suyu’ diye. Cumhurbaşkanımız da beni aradı. ‘Bu ne?’ dedi. ‘Benim bildiğim kadarıyla dönerde çamaşır suyundan bir şey elde edilmez ama ben yine de bakayım’ dedim. Gıda Kontrol Genel Müdürümüz, bu haberi yapan arkadaşı aradı. Adam özür diledi. ‘Sen Türkiye’de bu haberi yaydın. Yaydığına göre bildiğin, neresi varsa söyle, ekiplerimiz hazır. Baskın düzenleyeceğiz’ dedik. ‘Yok hayır’ dedi. Bir yandan da ben, makamda tavuk etlerini çamaşır suyunun içerisine bastırdım, ne olacak diye deniyorum. Elde edilen bir şey var mı, renk değişimi var mı diye baktık. Söz konusu değil. Bu haberi, yayanlar rulo döner üreticileri. Bunlar hazır döner üretiyorlar. İsteniyor ki Türkiye’de bütün döner büfeleri, hazır döner satın alsınlar, yerinden hazırlama yapmasınlar."