Bakanlığa dilekçesi verilen Ali Babacan'ın partisinin ismi ve kurucuları netleşti

Bu sabah Fox TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına konuk olan Babacan, yeni partisi ile ilgili detayları paylaştı. Kuruluş dilekçesinin bugün resmi olarak İçişleri Bakanlığı'na gönderildiğini söyleyen Babacan, "İçişleri Bakanlığı'na dilekçe veriliyor, 90 kişilik kurucular kurulu bugün dilekçemizi veriyor. Partimizin tüzüğü ve programının son halini verdik. Bu sabah da heyetimiz resmi başvurumuzu yapacak" diye konuştu.

Yeni partinin ismini açıklamayan fakat Demokrasi ve Atılım Partisi olarak düşünülen ve 'DEVA' olarak kısalması yapıılması planlanan isim hakkında konuşan Ali Babacan, "Partinin ismi çarşamba günü lansmanda teyit edeceğiz, o gün açıklayacağız. Çok sayıda isim var. Demokrasi ve Atılım Partisi doğru" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan kurucular kurulu isimlerinin de netleşmeye başladığı yeni partide en çok göze çarpan isim Mehmet Şanver olduğu görüldü. Emekli General Şanver'in ismi kamuoyu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında duyulmuş ve yine 15 Temmuz gecesi aralarında dönemin kuvvet komutanlarının da olduğu pek çok komutan Şanver'in kızının düğününde bir araya gelmişlerdi.

Bir başka dikkat çeken asker isminin uzun yıllar boyunca TSK'da özel harekatçı olarak görev yaptıktan sonra akademik hayata atılmak için ordudan ayrılıp son dönemde de İdlib'e yönelik operasyonlara eleştirileri ile dikkat çeken Metin Gürcan olurken kurul listesinde eski AKP'li bakanlar Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve Selma Aliye Kavaf da yer aldığı öğrenildi. D

Kurucular kurulunda, AKP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ancak 15 Temmuz sonrasında Erdoğan tarafından istifaları istenen belediye başkanları arasında yer alan Ahmet Edip Uğur'un adı görülürken diğer taraftan AKP'deki bakanlık dönemindeki yakın çalışma arkadaşı bürokratlar da yer aldığı belirtildi. Bu çerçevede eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş kurucular kurulunda dikkat çeken diğer isimler.

Babacan'ın partisinde halen mevcut TBMM listesinde vekil olan tek isim ise, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda AKP'den istifa edip, bağımsız olan Mustafa Yeneroğlu olduğu görülüyor.

Mevcut bir hükümet sistemi ile Türkiye'nin refaha çıkmasının mümkün olamdığını söyleyen Ali Babacan, "Refah seviyesi artmış, özgürlük ortamının arttığı bir ülke istiyoruz. Bu yaparken yeniden özgürlük, yeniden demokrasi dememiz gerekiyor. Türkiye'de sorunlar konuşulamıyor. Türkiye'de sadece hapiste değil, tecrit edilmiş gazeteciler var. Parti programını çarşamba günü paylaştığımızda birinci sayfa basın özgürlüğü, tüzüğümüz birinci sayfa basın özgürlüğü. Sorun var diyeni susturuyorsanız, bu ülke sorunlarını konuşamıyor demektir. Problemlerini konuşamayan ülkenin çözüm ülkesi beklenemez" ifadelerini kullanarak siyasi yelpazenin tam ortasında ana akım bir partisi olacaklarının mesajını verdi.

Türkiye'nin temelinde kötü yönetim yattığını savunan Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında ise "Geniş bir mutabakatla sistem oluşturulur. Çok önemli ama düzeltmek o kadar zor değil. Bu yönetim anlayışıyla ilgili. Yönetenler hukuk içinde mi, Meclis çalışıyor mu... Meclis'in denetim fonksiyonunun çalışır olması gerekir. Sistemde önemsizleşmiş durumda. Sistem değişikliği öncesi de pek çok sorun vardı. Büyük bir potansiyel varken, Türkiye, içinde bulunduğu şartları hak etmiyor." ifadelerine yer verdi.



