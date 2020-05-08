Başsavcılıktan, CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç'a hakaret soruşturması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusuna karşılık Başsavcılık, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.

İletişim Başkanı Altun’a yönelik hakaret ve iftiraların sunulduğu suç duyruusu dilekçesinde, hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin CHP'li Özgür Özel ve yine CHP'li Engin Özkoç tarafından siyasi ve rövanşist amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu belirtildi.

Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda ayrıca, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun’un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, “Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.” ifadeleri kullanıldı.