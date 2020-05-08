Başsavcılıktan, CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç'a hakaret soruşturması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusuna karşılık Başsavcılık, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda ayrıca, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun’un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, “Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.” ifadeleri kullanıldı.