Bayrakçı'dan muhalefete sert tepki!

Ahmet Hakan tarafından sunulan Tarafsız Bölge programında dün akşam gergin ve sinirli dakikalar yaşandı. Programda konuşan Hukukçu Ömer Lütfü Avşar'ın söylediği "Türkiye adeta bir emperyalist gibi Libya'da bulunuyor" sözleri üzerine CHP'nin anketçiliğini yapan Hakan Bayrakçı'dan sert cevaplar geldi.
Bayrakçı konuşmalarını sürdürdü: ''Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol aramasını da eleştirirsiniz şimdi. 7 tane leş kargası ülke Doğu Akdeniz'deki petrol havzalarına gözünü dikmiş bekliyor. Bunumuzun dibinde, Hatay kıyılarında petrol var. Bizim olmalı'' şeklinde konuştu.
Son Güncelleme: 17.06.2020 21:39