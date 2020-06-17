Bayrakçı'dan muhalefete sert tepki!

Ahmet Hakan tarafından sunulan Tarafsız Bölge programında dün akşam gergin ve sinirli dakikalar yaşandı. Programda konuşan Hukukçu Ömer Lütfü Avşar'ın söylediği "Türkiye adeta bir emperyalist gibi Libya'da bulunuyor" sözleri üzerine CHP'nin anketçiliğini yapan Hakan Bayrakçı'dan sert cevaplar geldi.

Konu hakkında konuşan Bayrakçı, ''İtalyanlar ve Fransızlar leş kargaları gibi Libya'nın üzerine çökmüşken, Libya devleti ve halkı sizi seviyorken neden orada olmayalım ki? Muhalefetin bu tavrına inanamıyorum. Atatürk de bugün Libya konusunda aynı şeyi yapardı'' dedi.

Bayrakçı konuşmalarını sürdürdü: ''Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol aramasını da eleştirirsiniz şimdi. 7 tane leş kargası ülke Doğu Akdeniz'deki petrol havzalarına gözünü dikmiş bekliyor. Bunumuzun dibinde, Hatay kıyılarında petrol var. Bizim olmalı'' şeklinde konuştu.