Beklenen yasa teklifi! Sağlık çalışanlarına şiddet cezaları artıyor

Korona virüs ile mücadelede en ön safta kahramanca savaşan sağlık çalışanlarına şiddet karşı yürürlükte olan cezalar yüzde oranında artırılıyor.

AK parti ve MHP'li milletvekilleri uzlaştıkları teklifi AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan başkanlığındaki heyet Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre hiçbir şekilde sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezası para cezasına çevrilmeyecek. Hapis cezası kesin şekilde uygulanacak. Sağlık çalışanlara yönelik şiddetin cezası yüzde 50 artırılacak. Sağlık çalışanlarına yeni haklar getirilecek.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, teklifle ilgili açıklama yaptı. Turan, bu teklifin infaz yasasına eklenmesini teklif ettiklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Tüm faillerin cezaevlerine girmesi teklif ediliyor. Siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konudur. Sağlıkçılara yönelik şiddette cezaları yüzde 50 arttırıyoruz. Tüm partiler değerlendirsin, infaz yasasına ekleyelim".

İNFAZ ERTELEMESİ OLMAYACAK

Turan, teklifle ilgili yaptığı açıklamada, "Yasa teklifi ile kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın, tehdit, hakaret, yaralama ve görevi yapmaya engel olunması gibi suçlarda infaz ertelemesi olmayacak. Bu kişiler direkt cezaevi ile muhatap olacaklar. Cezalar da yüzde 50 oranında artırılıyor." dedi.