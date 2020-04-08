İstanbul 10°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
92829
ALTIN
358.858
DOLAR
6.7721
STERLİN
8.3891
EURO
7.3701

Beklenen yasa teklifi! Sağlık çalışanlarına şiddet cezaları artıyor

TBMM'de görüşülen sağlık çalışanlarına karşı şiddete verilecek cezalarda artışa gidiliyor.Yasa ile ilgili AK parti ve MHP milletvekilleri uzlaştı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:36
Beklenen yasa teklifi! Sağlık çalışanlarına şiddet cezaları artıyor

Korona virüs ile mücadelede en ön safta kahramanca savaşan sağlık çalışanlarına şiddet karşı yürürlükte olan cezalar yüzde oranında artırılıyor.

AK parti ve MHP'li milletvekilleri uzlaştıkları teklifi AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan başkanlığındaki heyet Meclis Başkanlığı'na sundu.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEYECEK
Teklife göre hiçbir şekilde sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezası para cezasına çevrilmeyecek. Hapis cezası kesin şekilde uygulanacak. Sağlık çalışanlara yönelik şiddetin cezası yüzde 50 artırılacak. Sağlık çalışanlarına yeni haklar getirilecek.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, teklifle ilgili açıklama yaptı. Turan, bu teklifin infaz yasasına eklenmesini teklif ettiklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Tüm faillerin cezaevlerine girmesi teklif ediliyor. Siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konudur. Sağlıkçılara yönelik şiddette cezaları yüzde 50 arttırıyoruz. Tüm partiler değerlendirsin, infaz yasasına ekleyelim".

İNFAZ ERTELEMESİ OLMAYACAK
Turan, teklifle ilgili yaptığı açıklamada, "Yasa teklifi ile kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın, tehdit, hakaret, yaralama ve görevi yapmaya engel olunması gibi suçlarda infaz ertelemesi olmayacak. Bu kişiler direkt cezaevi ile muhatap olacaklar. Cezalar da yüzde 50 oranında artırılıyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarına şiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıkta Şiddet Yasa teklifi Meclis gündemine alınmadı!
Sağlıkta Şiddet Yasa teklifi Meclis gündemine alınmadı!
MHP lideri Bahçeli'den kampanyaya destek için 5 aylık maaş sözü!
MHP lideri Bahçeli'den kampanyaya destek için 5 aylık maaş sözü!
Cumhurbaşkanı imzaladı! Belediyelere 3 ay kesintisiz kaynak aktarılıyor
Cumhurbaşkanı imzaladı! Belediyelere 3 ay kesintisiz kaynak aktarılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi; Koronavirüs tedbirinde ilk ülkeyiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi; Koronavirüs tedbirinde ilk ülkeyiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sesli mesajla evde kal çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sesli mesajla evde kal çağrısı

Popüler Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam yeni bölüm var mı? 8 Nisan TV8 yayın akışı Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Açık kapı internet üzerinden nakit para ve gıda yardımı başvuru şartları nelerdir? Açık kapı yardımı nerden nasıl yapılır?
TEB bireysek jredi ve 3 ay konut kredisi erteleme nasıl yapılır?
App Store para iadesi nasıl alınır? Aple para iadesini kaç günde yapar?
Ramazan'da teravih namazı cemaatle kılınacak Mı? Ramazan'da camiler ibadete açık olacak mı? Diyanet'den cevap!
Hekimoğlu Vahap ayrıldı mı? Güven Kıraç diziden neden ayrıldı?
Dang Humması nedir? Survivor'da Aycan, Berkan ve Elif sivrisineklerin ısırmasıyla Dang Humması hastalığına yakalandı!
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut alımlarında 0.79 faiz oranıyla konut kredisi kullanımı
Emeklilere faizsiz veya düşük faizle kredi veren 5 banka
Netflix Extraction’un filmi fragmanı yayınlandı
Cep Telefonu nasıl dezenfekte edilir, nasıl temizlenir? Cep telefonu hijyeni için öneriler
Cuma mesajları 227 Mart Cuma 2020 yeni resimli anlamlı kısa cuma mesajları
Sağlık çalışanları banka promosyonu uygulaması ne zaman başlayacak, çalışanlara promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
Emekli ikramiyesi kim ne kadar alacak? Dul ve babadan kalan maaş için SSK, BAĞKUR emekli promosyon ödeme miktarları
Gelirim yok çalışmıyorum devlet yardım yapar mı? Geliri olmayana devlet yardım başvuru şartları
Online ve uzaktan eğitim yapan özel okul ve kolejler
2. Sayfa neden yok, neden yayınlanmıyor?? 2. Sayfa programının yeni yayın günü ve saati
TV’de hangi eski diziler yayımlanacak? Show TV, Kanal D, Teve2, Atv, Star Tv, Fox TV, TRT 1 ekranlara dönen eski diziler
Tolgshow tekrarları ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
Beyaz Show tekrarları ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?
Temel İhtiyaç Desteği kredi sonuçları ne zaman belli olacak? Kredi ödemeleri ne zaman naşlıyor? Berat Albayrak açıkladı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.