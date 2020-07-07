Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hizmet belediyeciliği diyerek makam odasının kapısını söktürdü

Beylikdüzü Belediyesi’nde bugün ilginç bir olay yaşandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hizmet belediyeciliği diyerek makam odasında bulunan giriş kapısını söktürdü. Çalık ‘’Bizim amacımız herkes ulaşmak’’ dedi.

Çalık, ‘’Biz halkımızla birlikte çalışmalıyız. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde verdiğimiz sözü tuttuk. Biz zaten halkımızla aramıza bir mesafe koymamıştık. Kapı sadece sembolik bir araçtı. Bir dekordu. Kapımız hep açıktı. Şimdi tamamen açıldı. Bu yüzden halkımızla Beylikdüzü için beraber çalışacağız. Amacımız halkımızla birlikte Beylikdüzü’nün kazanması. Çünkü ilçemiz kazanırsa hepimiz kazanırız. Biz de bu yüzden daha çok çalışmalı ve daha çok gayret etmeliyiz. Tüm İstanbul’a da önek bir belediye olmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda halkımızın da bize destek olmasını rica ediyorum. Çünkü onların oylarıyla buradayız’’ dedi.